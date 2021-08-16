15 yaş üstü koronavirüs aşısı olacak mı? 15 yaş ve üstü aşılama ne zaman başlayacak? soruları şu sıralar internet mecrasında en çok aratılan sorular arsında yerini aldı. İşte konuyla ilgili bilgiler...

15 YAŞ ÜSTÜ KORONAVİRÜS AŞISI OLACAK MI?

Sağlık Bakanlığı tarafından aşılamada yaş sınırı 15 yaş üstüne kadar indirilerek 15 üstü kişilerin koronavirüs aşısı olacağı belirtildi. Bakanlıktan yapılan son açıklamaya göre 15 yaş ve üstü olan vatandaşların yanı sıra kronik rahatsızlığı olan 12 yaş ve üstü kişilere koronavirüs aşısı olma hakkı tanıdı.

15 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen aşı takvimine göre 15 yaş üstü vatandaşların aşılama günü bugün itibariyle başladı. Yapılan duyuruda sistemden randevu alan vatandaşların bugünden itibaren aşı olabileceği belirtildi.

Bu bilgilere ek olarak;

PCR Pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi.

4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.

4. dozlar yurt dışına çıkışta 2 doz BioNTech isteyen ülkeler olması nedeniyle, 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4. hak verildi.