15 yaşındaki Berkin Kutlu'dan tarihi başarı! Paralimpik Oyunları'nda finale çıktı!

2021 Paralimpik Oyunları'nda ilk gün yarışları sona erdi. Birçok kategorideki sporcu ülkesi adına yarışarak başarı elde etmek için mücadele gerçekleştirdi. Paralimpik Oyunları'nın en genç sporcuları arasında yer alan Milli sporcumuz Koral Berkin Kutlu ise başarısıyla hepimizi gururlandırdı. Berkin, erkekler 200 metre serbest S5 kategorisinde finale çıkmaya hak kazandı.

KENDİ SERİSİNİ 3. SIRADA BİTİRDİ

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde yapılan yüzme yarışlarında kendi branşının en genç sporcusu olan 15 yaşındaki İstanbul BBSK sporcusu Koral Berkin, seçmelerde ikinci seride yarıştı. 15 yaşındaki milli sporcumuz kendi serisini 2.46.37'lik dereceyle bitirerek 3. sırada tamamladı.

FİNAL MÜCADELESİ BUGÜN

Toplam 13 yüzücünün mücadele ettiği ve ilk 8'in final bileti kazandığı seçmelerde Koral Berkin genel sıralamada 5. oldu ve adını finale yazdırdı. Koral Berkin Kutlu'nun yer alacağı erkekler 200 metre serbest S5 kategorisinin finali Türkiye saati ile 13.52'de başlayacak.