15 yaşındaki çocuk 3. kattan atladı! Acılı anne: Üşüdün artık, kalk
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 15 yaşındaki çocuk, 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden atlayıp yaşamına son verdi. Oğlunun cansız bedenini görünce sinir krizi geçiren Ayşegül G., "Hamzam güneşim, nazar boncuğum. Üşüdün artık, kalk yerden" diye gözyaşı döktü.
Demircikara Mahallesi Göller Caddesi'ndeki sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Hamza Emin G., 7 katlı bir apartmanın 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden aşağı atladı. Gürültü üzerine koşan aile, Hamza Emin G.'yi yerde kanlar içerisinde görünce hemen aşağı indi.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hamza Emin G.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ayşegül G., oğlunun ölümü üzerine sinir krizi geçirdi.
ANNENİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI
Acılı anne, "Hamzam güneşim, nazar boncuğum. Üşüdün artık, kalk yerden. Ben sensiz ne yaparım. Bu acıyla nasıl yaşarım" diye gözyaşı döktü. 15 yaşında intihar ettiği iddia edilen çocuğun cenazesi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.