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  3. 15 yaşındaki çocuk 3. kattan atladı! Acılı anne: Üşüdün artık, kalk

15 yaşındaki çocuk 3. kattan atladı! Acılı anne: Üşüdün artık, kalk

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 15 yaşındaki çocuk, 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden atlayıp yaşamına son verdi. Oğlunun cansız bedenini görünce sinir krizi geçiren Ayşegül G., "Hamzam güneşim, nazar boncuğum. Üşüdün artık, kalk yerden" diye gözyaşı döktü.

15 yaşındaki çocuk 3. kattan atladı! Acılı anne: Üşüdün artık, kalk

Demircikara Mahallesi Göller Caddesi'ndeki sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Hamza Emin G.,   7 katlı bir apartmanın 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden aşağı atladı. Gürültü üzerine koşan aile, Hamza Emin G.'yi yerde kanlar içerisinde görünce hemen aşağı indi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hamza Emin G.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ayşegül G.,  oğlunun ölümü üzerine sinir krizi geçirdi.

15 yaşındaki çocuk 3. kattan atladı! Acılı anneı: Üşüdün artık, kalk

ANNENİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Acılı anne, "Hamzam güneşim, nazar boncuğum. Üşüdün artık, kalk yerden. Ben sensiz ne yaparım. Bu acıyla nasıl yaşarım" diye gözyaşı döktü. 15 yaşında intihar ettiği iddia edilen çocuğun cenazesi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

15 yaşındaki çocuk 3. kattan atladı! Acılı anneı: Üşüdün artık, kalk

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