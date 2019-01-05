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  3. 15 yaşındaki çocuk, kazayla annesini öldürdü (2)

15 yaşındaki çocuk, kazayla annesini öldürdü (2)

Kayseri'de 15 yaşındaki V.Y'nin iddiaya göre evde av tüfeğinin yerini değiştirmek isterken kazayla vurduğu annesi Ayşe Yiğit (55) kaldırıldığı hastanede...

15 yaşındaki çocuk, kazayla annesini öldürdü (2)

ANNE, YAŞAMINI YİTİRDİ

Kayseri'de 15 yaşındaki V.Y'nin iddiaya göre evde av tüfeğinin yerini değiştirmek isterken kazayla vurduğu annesi Ayşe Yiğit (55) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.30 sıralarında Kocasinan ilçesine bağlı Hilal Mahallesi, Diker Sokak'ta meydana geldi. Evde bulunan av tüfeğinin yerini değiştirmek isteyen V.Y., kazayla annesi Ayşe Yiğit'i vurdu. Ağır yaralı olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılan talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

DHA

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