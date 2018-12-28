15 yaşındaki çocuk otomobil hırsızlığından tutuklandı

Samsun'da 15 yaşındaki bir çocuk, otomobil hırsızlığı suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.E.'ye ait park halindeki otomobil çalındı. Polis yaptığı araştırma sonucu otomobili 15 yaşındaki A.S.'nin çaldığını tespit etti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan A.S.'nin aynı zamanda Ankara Sincan Cezaevi'nden firar ettiği otaya çıktı. Samsun Adliyesine sevk edilen A.S., çıkarıldığı mahkemece oto hırsızlığı suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: İHA