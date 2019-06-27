15 yaşındaki genç serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Mardin Mazıdağı ilçesine bağlı Kocakent köyünde 15 yaşındaki bir genç, serinlemek için girdiği gölette boğuldu.

Olay, Mazıdağı ilçesine bağlı Kocakent köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Özgür Bingöl (15) köydeki gölete girdi. Bir süre sonra Bingöl'ün çırpındığını gören çevredeki vatandaşlar, hemen müdahale ederek genci kendi imkanlarıyla göletten çıkarttı. Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bingöl, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bingöl'ün ailesi hastane önündeki sinir krizleri geçirirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA