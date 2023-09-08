15 yaşındaki gençler yaptı... Güneşten üretilen suyla topraklar susuz kalmayacak

Eskişehir'den özel bir lisenin öğrencileri 10 aylık bir çalışma sonucu geliştirdikleri projede güneş enerjisini kullanarak saf su üretmeyi başardı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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15 yaşındaki gençler yaptı... Güneşten üretilen suyla topraklar susuz kalmayacak

Bursa'daki Robot Yarışması farklı projelere ev sahipliği yapıyor.

Eskişehir'den özel bir lisenin öğrencileri 10 aylık bir çalışma sonucu geliştirdikleri projede güneş enerjisini kullanarak saf su üretmeyi başardı. Üretilen suyun tarım amaçlı kullanılabileceği, ayrıca gerekli mineraller eklenmesi halinde içilebilir hale geleceği belirtildi.

Bursa'da gerçekleştirilen 15. Uluslararası Robot Yarışması'nda Türkiye'nin birçok lise öğrencilerinin projeleri yer aldı. Özel lise öğrencileri İlyashan Çakıcı, Yahya Niyazi Kirli ve 4 arkadaşı ile birlikte geliştirdikleri sistemle güneşten elde ettikleri enerjiyle saf su elde etti. 6 öğrencinin geliştirdiği projede güneş panelinden alınan enerjiyle dışarıdan alınan hava ile içerideki soğuk hava birleştirilerek su üretiliyor. Üretilen su tarımda sulama suyu olarak kullanılabiliyor. Bunun yanı sıra gerekli mineraller katılınca su içilebiliyor. Sergi alanında tanıtım amaçlı kurulan düzeneğin açık havada saatte 5ml kapalı alanda ise 3 saatte 5 ml su üretebildiklerini söyleyen gençler, yeterli destek bulabildiklerinde tarım sektörü için seralara özel proje geliştireceklerini, çiftçilerin bu sayede ücretsiz enerji ve sulama suyuna ulaşabileceklerini aktardı.

"Daha iyi sonuçlar alabiliriz"

Geliştirilen düzeneği yeterli destek alabildiklerinde tarım sektörü için üretebileceklerini söyleyen 15 yaşındaki İlyashan Çakıcı, "Bu projede elde ettiğimiz suyu tarım sektöründe kullanabiliyoruz. Aynı zamanda suya gerekli mineraller eklendiğinde insan sağlığına zararsız bir şekilde hizmetine sunabiliyoruz. Alüminyum soğutucumuzu büyüterek ve daha güçlü güneş paneli kullanarak daha iyi sonuçlar alabileceğimizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

15 yaşındaki gençler yaptı... Güneşten üretilen suyla topraklar susuz kalmayacak

15 yaşındaki gençler yaptı... Güneşten üretilen suyla topraklar susuz kalmayacak

15 yaşındaki gençler yaptı... Güneşten üretilen suyla topraklar susuz kalmayacak

15 yaşındaki gençler yaptı... Güneşten üretilen suyla topraklar susuz kalmayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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