'Abi sen gitme' diyen 15 yaşındaki Günay Özışık ilk müdahale enkaz altında yapıldı! O anlar anbean kamerada
İzmir'de hayatı durma noktasına getiren 6,6 büyüklüğündeki depremde 9,5 saat sonra enkaz altından çıkartılan Günay Özışık'ın kurtarıldığı ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Kendisini kurtarmaya gelen itfaiye erine 'Abi sen gitme' diyen ve o sözleriyle yürekleri dağlayan 15 yaşındaki küçük çocuk sağ salim çıkarıldı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde AFAD'ın verilerine göre 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın altında kalan Günay Özışık, 9,5 saatin ardından enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Günay Özışık'ın kurtarıldığı ana ilişkin görüntülerde küçük kıza ilk müdahalenin enkaz altında yapıldığı görüldü.
SOĞUKKANLI DAVRANIŞI DİKKAT ÇEKTİ
Enkaz altından çıkartıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Özışık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kurtarılma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İlk müdahalenin enkaz altında yapıldığı Günay'ın o anlardaki soğukkanlılığı dikkat çekti.
GÜNAY ÖZIŞIK KİMDİR, NASIL KURTARILDI?
İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle enkaza dönen Doğanlar Apartmanı'ndan sağ çıkartılanlardan biri de 15 yaşındaki Günay Özışık oldu.
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