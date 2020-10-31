İzmir'in Seferihisar ilçesinde AFAD'ın verilerine göre 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın altında kalan Günay Özışık, 9,5 saatin ardından enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Günay Özışık'ın kurtarıldığı ana ilişkin görüntülerde küçük kıza ilk müdahalenin enkaz altında yapıldığı görüldü.

SOĞUKKANLI DAVRANIŞI DİKKAT ÇEKTİ

Enkaz altından çıkartıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Özışık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kurtarılma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İlk müdahalenin enkaz altında yapıldığı Günay'ın o anlardaki soğukkanlılığı dikkat çekti.

GÜNAY ÖZIŞIK KİMDİR, NASIL KURTARILDI?

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle enkaza dönen Doğanlar Apartmanı'ndan sağ çıkartılanlardan biri de 15 yaşındaki Günay Özışık oldu.

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