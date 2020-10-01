15 yaşındaki kız ölümden son anda kaçtı!

Bursa'da şiddetli rüzgar sonucu inşaatta kullanılacak tuğlalar 15 yaşındaki bir kızın yanına düştü. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedilirken kız ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine gelen 112 ekipleri kıza olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken polis ekipleri ise inceleme başlattı.

Bursa'da 15 yaşındaki bir kız yapımı halen devam eden bir inşaattan şiddetli rüzgar sonucu düşen tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ölümün teğet geçtiği o anlar güvenlik kameralarına anbean kaydedilirken yaralanan kıza ise olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahalede bulundu. Polis ekipleri ise durumla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

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