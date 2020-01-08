15 yıl önce cinayete kurban giden şahsın kahvesine uyutucu ilaç atıp boğmuşlar

Konya'da 15 yıl önce kaybolduktan sonra cinayete kurban gittiği öğrenilen ve kemikleri gömüldüğü yerden çıkarılan Necati Keleş'in karısı, kayınbiraderi ve akrabası tarafından kahvesine uyuşturucu ilaç konulduktan sonra boğulup öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan Necati Keleş'in eşi, kayınbiraderi, üvey oğlu ve akrabası adliyeye sevk edildi.

Edinen bilgiye göre, 19 Kasım 2005 tarihinde Necati Keleş'ten haber alamayan annesi Ayşe K., polise kayıp başvurusunda bulundu. Kaybolduğu yıl 31 yaşında olan Necati Keleş yaşadığı Çumra ilçesi ve çevresinde yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Necati Keleş'in eşi ve yakınları gözaltına alındı

15 yıl boyunca kayıp olan Necati Keleş'le ilgili Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden soruşturma başlatıldı. Soruşturma dosyası kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışmalarını kayıp Necati Keleş'in öldürüldüğü ihtimali üzerinde yoğunlaştırdı. Yapılan çalışmaların ardından Necati Keleş'in eşi Sebahat B., (46) kayınbiraderi Mustafa Y., (44) Sebahat B.'nin ilk eşinin yeğeni Kadir B. (41) ve Necati Keleş'in üvey oğlu H.B., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan fiziki takibin ardından gözaltına alındı.

Kahvesine ilaç atarak uyuttuktan sonra boğarak öldürülmüş

Şüphelilerden Sebahat B.'nin ilk ifadesinde "Necati ile Konya'da buluşarak beraber yaşadığımız dönemde oturduğumuz eve gittik. Burada Necati ile kahve içmek için ben kahve yaptığım sırada içerisine uyutucu ilaç atarak Necati uyduktan sonra eve kardeşim ile ilk eşimin yeğenini çağırdım. Onlarda eve geldikten sonra Necati'yi evde bulunan kablo ile boğduk. Öldüğünden emin olduktan sonra cesedi çuvala koyarak ilk eşimin yeğeninin kamyonuyla Bozkır ilçesi bağlı Taşbaşı Mahallesi'nde dağlık alana gömdük" şeklinde itirafta bulunduğu öne sürüldü.

Cinayete kurban giden Keleş'in kemik parçaları çıkartıldı

Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelerden Kadir B.'yi Necati Keleş'in cansız bedenini gömdükleri Bozkır ilçesindeki Taşbaşı Mahallesi'ndeki dağlık alana götürdü. Kadir B., cumhuriyet savcısına olayı anlatarak cesedi attıkları kuyuyu gösterdi. Şüpheliler tarafından kuyuya atılan Necati Keleş'in cansız bedeni gömüldüğü yerden kepçe yardımıyla kazılarak çıkartıldı. Necati Keleş'e ait olduğu belirlenen çuvalın içerisindeki kemik parçaları çıktı. Necati Keleş'e ait olduğu belirlenen kemik parçalarının el kısmında da Sebahat yazılı yüzük çıktı. Kemik parçaları otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna götürüldü.

Eşi, cinayetten 12 gün önce boşanması davası açmış

Diğer taraftan Necati Keleş'in 2004 yılının son aylarında evlendikleri sırada babasının mal varlığını karısı Sebahat'in üzerine yaptığı öğrenildi. 10 ay sonra Sebahat B., cinayetten 12 gün önce 7 Kasım 2005 yılında kocası Necati Keleş'e şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası açtığı ve bir süre sonra evden ayrılarak Çumra ilçesinde ayrı eve taşınarak orada yaşamaya başladığı belirtildi. Bu sebeple Necati Keleş'in karısına verdiği mal varlığını da geri istediği öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Sebahat B., Mustafa Y., Kadir B. ve H.B., emniyetteki işlemlerinin ardından Çumra Adliyesine sevk edildi. Cinayet zanlılarından Sebahat B. adliyeye gidişi sırasında gazetecilerin "Neden öldürdünüz?" sorusuna "Ben öldürmedim" diyerek cevap verdi.

Kaynak: İHA