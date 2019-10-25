15 yıldır pazarcılıkla geçimini sağlıyor

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde pazarcılık yapan Fadime Coşkun, 15 yıldır kendi ürettiği organik ürünlerle Şaphane halkına hizmet verdiğini söyledi.

3 aylık bebeği elinde iken bile pazarcılığı bırakmadığını belirten Coşkun, "Eşim çalışıyor ancak 3 çocuk okuttuğumuz için yetmiyor. Ben 15 yıldır pazarcılık yapıyorum. Simav, Pazarlar ve Şaphane pazarlarında kendi yaptığım peynir, yoğurt, pekmez, yumurta ve kendi yetiştirdiğim meyve sebzeleri satarak aile bütçeme katkıda bulunuyorum. 15 yıl evvel elimde 3 aylık bebeğimle bile pazarcılık yaptım. Elimden geldiğince eşime ve aile bütçeme destek oluyorum. Allah bereket versin para kazanıyorum. Bana devlet okul ve resmi yerlerde temizlik ve benzeri işler için imkan sundu. Ancak ben kabul etmedim. Oralarda başkaları çalışsın benim işim pazarcılık dedim. Ömrüm yettiğince üretip, yetiştirip pazarcılık yapmaya devam edeceğim. Kadınlarımızdan ricam, kendi ayakları üstünde durmak için hayatta mücadele edecek çok iş var. Ben pazarcılığı tercih ettim. Bazı arkadaşlarımız tarhana yapıp satıyor, bazıları köy ekmeği yapıp satıyor. İstedikten sonra para kazanmak çok kolay. Rabbim tüm çalışanlarımıza bol kazanç versin" diye konuştu.

Kaynak: İHA