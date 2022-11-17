Bin 150 konut için kura çekimi gerçekleştirildi

TOKİ tarafından Muş'ta yapılacak olan bin 150 konut için kura çekimi, başvuru sahiplerinin heyecanlı bakışları arasında çekildi.

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Bin 150 konut için kura çekimi gerçekleştirildi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi çerçevesinde TOKİ tarafından Muş'ta yapılacak olan bin 150 konut için kura çekimi gerçekleştirildi.

Merkeze bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki spor kompleksinde düzenlenen kura çekimi töreni, saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Noter huzurunda çekilen kuralar, TOKİ'nin sosyal medya hesabından da canlı olarak yayınlandı. Salonda kura sonuçlarını bekleyen başvuru sahipleri de heyecanlı bir şekilde takip etti.

Muş merkez de 1071, Korkut ilçesinde 79 adet olmak üzere toplam bin 150 sosyal konut

Törende konuşan Muş Vali Vekili Mustafa Ayvat, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İşyerim Projesi" çerçevesinde Muş merkez de 1071, Korkut ilçesinde 79 adet olmak üzere toplam bin 150 sosyal konutun ihalesinin hızlıca gerçekleşeceğini söyledi. İki yıl için de sosyal konutların hak sahiplerine teslim edileceğini kaydeden Ayvat, "Bugün kendilerine kura çıkmayan vatandaşlarımız üzülmesinler. Son 20 yıldır ülkemizin her alanında Cumhuriyet tarihinin en büyük atılım ve yatırımlarını gerçekleştiren devletimiz, valiliğimiz önderliğinde ilimizde de pek çok kamu hizmet binası ve sosyal donatı unsurları kazandırmıştır. Yine devletimiz bugünkü gibi bu tip projeleri hayata geçirmeye de devam edecek olup ihtiyacı olan tüm vatandaşlımıza bu doğrultuda bu tip konutların temin edileceğini şimdiden ifade edebiliriz" dedi.

"Muş'umuza çok güzel hizmetler yaptı ve yapmaya da devam ediyor"

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek de, yine mutlu bir gün için bir arada oluklarını belirterek, "Rabbim bu güzelliğimizi bozmasın inşallah. Gelişen, güzelleşen Türkiye ile birlikte, gelişen güzelleşen Muş'umuzun da bir halkası daha ilave oluyor. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, hükümetimizin girişimleriyle her geçen gün Muş'umuzun değişik noktalarına hizmetler geliyor, gelmeye de devam edecek. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Muş'umuza çok güzel hizmetler yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın emri üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, TOKİ ve Muş Valiliğimizin girişimleri sonucu bir güzelliği daha yaşıyoruz. Muş merkezde 1071, Korkut ilçemizde 79 konut için kura çekimleri yapılacak. Diğer ilçelerimiz içinde gerekli görüşmelerimizi yaptık. Arsa temini sonucu oralarda da aynı güzellikleri yaşayacağız. Buradan o müjdeyi de verebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Allah devletimizden razı olsun"

TOKİ konutları için başvuru yapan 75 yaşındaki Ekrem Toktaş da, evinin olmadığını belirterek, "75 yaşındayım. Ekonomik olarak durumum çok iyi değil. Allah devletimizden razı olsun. Bu projeyi çıkardıkları için çok memnun olduk. Şu anda kura sonucumuzu bekliyoruz" diye konuştu.

TOKİ konutları için başvuru yapan Nazlı Özel ise ilk defa TOKİ'ye müracaat ettiklerini belirterek, "İnşallah sonucunu alırız. Allah bu hizmeti yapandan bin defa razı olsun" diye konuştu.

Törene, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı, kurum amirleri, TOKİ yetkilileri ve başvuru yapan vatandaşlar katıldı.

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