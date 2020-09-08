150 torba çöple piknik alanındaki kirliliğe 'Ayıp beya' tepkisi!

Kırklareli'de piknik alanlarının temizliğinden sorumlu birkaç işçi, gerçekleştirdikleri hafta sonu temizlik işleminin ardından topladıkları 150 torba çöple ‘Ayıp beya’ yazarak çevrede meydana gelen kirliliğe tepki gösterdi.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde gerçekleşen olayda belediye temizlik ekipleri, çöpleri gelişi güzel atan vatandaşlara mesaj vermek için Trakya şivesi ile ‘Ayıp beya’ yazarak dile getirdi. O anlarda drone ile havadan görüntülendi.

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