150 yıllık bayram geleneği

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 150 yıldır devam eden adak geleneği bu yıl da yaşatıldı. Bayram sabahı evlerinden getirdikleri kova ve leğenlerle cami önünde sıraya giren çocuklara vatandaşlar tarafından şeker, çikolata, kek, bisküvi dağıtıldı.

Orhaneli ilçesi Karaoğlanlar Mahallesi'nde adak geleneği 150 yıldır sürdürülüyor. Bayram sabahının ilk ışıklarıyla birlikte evlerinden aldıkları kovalar, sepetler ve karton kutularla cami önünde kuyruğa geçen çocuklar, köy halkının camiye namaz kılmaya gelirken yanlarında getirdikleri şeker, çikolata, kek, bisküvileri sepetlerine, torba ve kutularına doldurdular. Anne ve babalar da çocukluklarında yaşadıkları bu güzel anıyı tekrar yaşayabilmek için çocukları ile birlikte cami avlusunu doldurdular.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt da mahalledeki adak geleneğine katıldı. Çocuklarla bir araya gelen Aykurt, "Burası benim kendi köyüm, çocukluğumuzda yaşamış olduğumuz anları bugün çocuklarımızla yaşamaktayız. Bursamızdan, Orhaneli'den ve diğer illerde olan köylülerimiz çocuklarını her bayram getirirler, burada adak programı gerçekleşir. Adak programı da şu şekilde icra edilir; bütün köylüler, bütün büyüklerimiz çocuklar için ne bulurlarsa, bisküvi, kek, çikolata, şeker, çocukların işine ne yarayacaksa bulur buraya getirirler ve karma olarak toplanır ve dağıtılır. Bizim çocukluğumuzda armut, elma, kuru incir, nohut gibi köyde ne ürün üretiliyorsa onlar getirilir ve dağıtılırdı. Ülkemizin farklı farklı yerlerinde adak programları var. Diğer yerlerde çocuklarımız ev ev dolaşır bayram şekerlerini, hediyelerini alırlarken bizim köyümüzde çocuklarımız cami avlusunda toplanır ve adaklarını alırlar. Çocuklarımızın bugünkü sevincine ortak olmak ve yaklaşık 150 yıldan bu yana süren bu geleneği yaşatmak bizler için de büyük bir gurur, büyük bir onur. İnşallah bu geleneğin yüzyıllar boyu sürmesini canı gönülden istiyoruz" dedi.

Sabahın ilk ışıklarıyla evlerinden aileleri ile beraber heyecanla çıkıp cami avlusunda toplanan çocuklar, getirdikleri poşet, kutu, sepetlerini dağıtılan ürünlerle doldurarak sevinçle evlerinin yolunu tuttular.

Kaynak: İHA