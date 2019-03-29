150 yıllık gelenek; 'Hayrat kurbanı'

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinin Gücüksu Mahallesi'nde yaklaşık 150 yıldır süren "hayrat kurbanı" geleneği kapsamında, bu yıl 6 büyükbaş kesildi. Muhtar Orhan Aslan, kurban etlerinin mahalle sakinleri ve misafir toplam 770 kişiye eşit pay edilerek dağıtıldığını söyledi.

Kafkasya'dan yaklaşık 150 yıl önce Göksun'a gelen ve Gücüksu Mahallesi'ni yurt edinen Çeçen kökenli vatandaşlar, birbirlerini unutmamak, akrabalık ve dostluk bağlarını pekiştirmek adına her yıl belirli bir günde kurban kesiyor. Aralarında topladıkları parayla büyükbaş hayvan alıp kesen mahalle sakinlerinin "hayrat kurbanı" adını verdikleri gelenek, nesilden nesle aktarılarak bugünlere kadar geldi.

ÖZEL BESİLİ HAYVANLAR KESİLİYOR

Mahalle sakinleri bu yıl da hayrat kurbanı için kendi aralarında topladıkları parayla 6 büyükbaş alıp kesti. Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın'ın da katıldığı kurban kesiminin ardından etler eşit parçalara ayrılarak dağıtıldı.

Gücüksu Mahallesi Muhtarı Orhan Aslan, "Biz bunu Allah rızası için kesiyoruz ve atalarımızın başlattığı bu geleneği yaşatıp gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Burada amaç et yemek değil, bir araya gelmek ve yardımlaşmaktır. Hayrat kurbanına isteyen istediği kadar katkıda bulunabilir, maddi durumu iyi olmayan vermez. Toplanan parayla da özel besili büyükbaş hayvan alırız" dedi.

MİSAFİRE DE İKRAM EDİLİYOR

Hayrat kurbanı geleneğinde etlerin Gücüksu Mahallesi'nde oturup oturmadıklarını bakılmaksızın o gün mahallede kim varsa herkese eşit şekilde paylaştırıldığını belirten Aslan, şunları söyledi:

"İster para versin ister vermesin mahallede yaşayan herkes hayrat kurbanından payını alır ve hane sayısına göre değil, kişi sayısına göre dağıtılır. Bir evde 6 kişi varsa o eve 6 hisse, 2 kişi yaşıyorsa 2 hisse verilir. Kurbanların kesildiği gün mahallemiz sakinlerinden birinde misafir ya da o gün mahallemize herhangi bir şey için uğrayan biri varsa o da hissesini alır. Bu yıl hayrat kurbanımızı keserken mahallemizde 770 kişi vardı. Kestiğimiz 6 kurbanı 770 hisseye bölüp tek tek dağıttık. Allah nasip ederse bu geleneğimizi gelecek yıllarda da sürdüreceğiz."

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın da, 150 yıldır devam eden hayrat kurbanı geleneğinin çok güzel bir gelenek olduğunu belirterek, "Gücüksulu hemşehrilerime bu güzel ve örnek davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Rabbime şükürler olsun ki, bizler böyle bir İslam coğrafyasında yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamanın güzelliğini Rabbimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Kesilen kurbanları Allah kabul etsin" diye konuştu.

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DHA