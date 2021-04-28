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  3. 1500 yıllık eseri el altından satmaya kalktılar! Isparta'da tarihi Tevrat'ı satmak isteyen 5 kişi yakalandı

1500 yıllık eseri el altından satmaya kalktılar! Isparta'da tarihi Tevrat'ı satmak isteyen 5 kişi yakalandı

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde 1500 yıllık Tevrat'ı satmak isterken yakalanan 4'ü Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

1500 yıllık eseri el altından satmaya kalktılar! Isparta'da tarihi Tevrat'ı satmak isteyen 5 kişi yakalandı

Isparta'da ekipler alınan ihbar üzerine operasyon düzenledi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu şüphelilerin ellerindeki Tevrat'ı satacakları bilgisi üzerine harekete geçti. Yağbasan mevkisinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 1500 yıllık Tevrat ele geçirildi.

Operasyonda M.Ç. ile Suriye uyruklu oldukları belirlenen B.S, M.D, J.J. ve M.K. yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı, ele geçirilen Tevrat'ın müzeye teslim edildiği öğrenildi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

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