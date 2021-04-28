1500 yıllık eseri el altından satmaya kalktılar! Isparta'da tarihi Tevrat'ı satmak isteyen 5 kişi yakalandı

BioNTech CEO'su Uğur Şahin'den koronavirüs aşısı açıklaması: 3. bir doza ihtiyacımız var

SON DAKİKA! MSB'den İncirlik Üssü açıklaması: Tüm tesislerle birlikte mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti Devletine aittir

SON DAKİKA! Fahrettin Koca vaka sayılarının en çok arttığı ve azaldığı illeri açıkladı!