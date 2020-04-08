155'i arayıp kumbaralarını verdiler

TÜRKİYE'nin koronavirüsle mücadelesine destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlattığı bağış kampanyasına, Muhammet (8) ve Mustafa Kola (5) kardeşler kumbaralarında biriktirdikleri 180 TL ile destek oldu. Kola kardeşler kumbarayı eve gelen polis memurlarına teslim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 maaş bağışlayarak başlattığı "Milli Dayanışma" kampanyasına, Iğdır'ın Topçular Mahallesi'nde oturan Ayten- Nurettin Kola çiftinin 3 çocuğundan ikisi Muhammet ve Mustafa da destek verdi. 155 Polis Polis İmdat'ı arayan baba Nurettin Kola çocuklarının "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına kumbaralarındaki parayı bağışlayacağını söyledi. Bunun üzerine iki polis memuru çocukların yaşağı eve gederek kumbaraları teslim aldı. Evden çıkarak Ziraat Bankası'na giden ekipler, kumbaralardan çıkan 180 TL 35 kuruşu, "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasının hesabına yatırıp makbuzunu da baba Kola'ya teslim etti.

Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri ise Muhammet ve Mustafa Kola kardeşlere çeşitli oyuncaklar hediye etti.

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Kaynak: DHA