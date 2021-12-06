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  3. 15 Şubat 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

15 Şubat 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

15 Şubat 2022 Salı günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 15 Şubat 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

15 Şubat 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 15 Şubat 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

15 ŞUBAT 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

11:55
Melbourne City - Adelaide United
Avustralya A Ligi
Bein Sports 4, Bilyoner TV

16:30
Al Dhafra - Al Jazira
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

17:00
Gençlerbirliği - Samsunspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Max 1

18:30
Fastav Zlin - Slovan Liberec
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

20:00
Bursaspor - Tuzlaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Max 1

20:30
Cosenza - Perugia
İtalya Serie B
Bilyoner TV

20:30
Cremonese - Parma
İtalya Serie B
Bilyoner TV

20:30
Pisa - Vicenza
İtalya Serie B
Bilyoner TV

20:30
Pordenone - Cittadella
İtalya Serie B
Bilyoner TV

20:30
Spal - Reggina
İtalya Serie B
Bilyoner TV

20:30
Ternana - Monza
İtalya Serie B
Bilyoner TV

21:00
Grenoble - Niort
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

22:45
Sheffield Utd - Hull City
İngiltere Championship
Yayın Yok

22:45
Aberdeen - St.Johnstone
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV

22:45
Cardiff City - Coventry
İngiltere Championship
Bein Sports 3, Bilyoner TV

23:00
PSG - Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16
CBC Sports, Exxen

23:00
Sporting Lisbon - Manchester City
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16
CBC Sports, Exxen

23:15
Manchester Utd - Brighton
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus

Ramazan Sarı
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