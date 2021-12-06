15 Şubat 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 15 Şubat 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

15 ŞUBAT 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

11:55

Melbourne City - Adelaide United

Avustralya A Ligi

Bein Sports 4, Bilyoner TV

16:30

Al Dhafra - Al Jazira

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

17:00

Gençlerbirliği - Samsunspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Max 1

18:30

Fastav Zlin - Slovan Liberec

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

20:00

Bursaspor - Tuzlaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Max 1

20:30

Cosenza - Perugia

İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:30

Cremonese - Parma

İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:30

Pisa - Vicenza

İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:30

Pordenone - Cittadella

İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:30

Spal - Reggina

İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:30

Ternana - Monza

İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:00

Grenoble - Niort

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

22:45

Sheffield Utd - Hull City

İngiltere Championship

Yayın Yok

22:45

Aberdeen - St.Johnstone

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

22:45

Cardiff City - Coventry

İngiltere Championship

Bein Sports 3, Bilyoner TV

23:00

PSG - Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16

CBC Sports, Exxen

23:00

Sporting Lisbon - Manchester City

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16

CBC Sports, Exxen

23:15

Manchester Utd - Brighton

İngiltere Premier Lig

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