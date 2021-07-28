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  3. 16 Ağustos 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

16 Ağustos 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

16 Ağustos 2021 Pazartesi gününün maçları futbol gündemini takip eden sporseverler tarafından takip ediliyor. Bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler 16 Ağustos 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte maç programı...

16 Ağustos 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor.  Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 16 Ağustos 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

16 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

16 Ağustos 2021 Pazartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

18:45
Crotone - Brescia
İtalya Kupası
Bilyoner TV

19:00
Bologna - Ternana
İtalya Kupası
Bilyoner TV

19:00
Jagiellonia - Gornik Zabrze
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

19:00
Sochi - Khimki
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

19:15
Sivasspor - Konyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

19:15
Y.Malatyaspor - Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

20:00
Vejle - Aalborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

20:00
Sirius - AIK Stockholm
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

20:00
Varbergs - Örebro
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

20:30
Kocaelispor - Ümraniyespor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1

21:00
Malaga - Mirandes
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

21:00
Villarreal - Granada
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

21:00
Boavista - Paços Ferreira
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

21:00
Ajax - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00
Jong PSV - Den Bosch
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:45
Giresunspor - Galatasaray
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

21:45
Paris FC - Auxerre
Fransa Ligue 2
Bein Sports 2, Bilyoner TV

21:45
Salernitana - Reggina
İtalya Kupası
Bilyoner TV

22:00
Sampdoria - Alessandria
İtalya Kupası
Bilyoner TV

22:15
Breidablik - Akranes
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

22:15
Fylkir - Vikingur Reykjavik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

22:15
Kopavogur - KR Reykjavik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

23:00
Cartagena - Almeria
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

23:00
Elche - Athletic Bilbao
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

23:15
Belenenses - Maritimo
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

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