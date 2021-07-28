16 Ağustos 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
16 Ağustos 2021 Pazartesi gününün maçları futbol gündemini takip eden sporseverler tarafından takip ediliyor. Bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler 16 Ağustos 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte maç programı...
Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 16 Ağustos 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
16 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
16 Ağustos 2021 Pazartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
18:45
Crotone - Brescia
İtalya Kupası
Bilyoner TV
19:00
Bologna - Ternana
İtalya Kupası
Bilyoner TV
19:00
Jagiellonia - Gornik Zabrze
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:00
Sochi - Khimki
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
19:15
Sivasspor - Konyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
19:15
Y.Malatyaspor - Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Vejle - Aalborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
20:00
Sirius - AIK Stockholm
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
Varbergs - Örebro
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:30
Kocaelispor - Ümraniyespor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
21:00
Malaga - Mirandes
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
21:00
Villarreal - Granada
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
21:00
Boavista - Paços Ferreira
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
21:00
Ajax - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Jong PSV - Den Bosch
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:45
Giresunspor - Galatasaray
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
21:45
Paris FC - Auxerre
Fransa Ligue 2
Bein Sports 2, Bilyoner TV
21:45
Salernitana - Reggina
İtalya Kupası
Bilyoner TV
22:00
Sampdoria - Alessandria
İtalya Kupası
Bilyoner TV
22:15
Breidablik - Akranes
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
22:15
Fylkir - Vikingur Reykjavik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
22:15
Kopavogur - KR Reykjavik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
23:00
Cartagena - Almeria
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
23:00
Elche - Athletic Bilbao
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
23:15
Belenenses - Maritimo
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV