Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 16 Ağustos 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

16 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

16 Ağustos 2021 Pazartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

18:45

Crotone - Brescia

İtalya Kupası

Bilyoner TV



19:00

Bologna - Ternana

İtalya Kupası

Bilyoner TV



19:00

Jagiellonia - Gornik Zabrze

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



19:00

Sochi - Khimki

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



19:15

Sivasspor - Konyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2



19:15

Y.Malatyaspor - Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



20:00

Vejle - Aalborg

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



20:00

Sirius - AIK Stockholm

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



20:00

Varbergs - Örebro

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



20:30

Kocaelispor - Ümraniyespor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



21:00

Malaga - Mirandes

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



21:00

Villarreal - Granada

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



21:00

Boavista - Paços Ferreira

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



21:00

Ajax - Dordrecht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Jong PSV - Den Bosch

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:45

Giresunspor - Galatasaray

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



21:45

Paris FC - Auxerre

Fransa Ligue 2

Bein Sports 2, Bilyoner TV



21:45

Salernitana - Reggina

İtalya Kupası

Bilyoner TV



22:00

Sampdoria - Alessandria

İtalya Kupası

Bilyoner TV



22:15

Breidablik - Akranes

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



22:15

Fylkir - Vikingur Reykjavik

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



22:15

Kopavogur - KR Reykjavik

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



23:00

Cartagena - Almeria

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



23:00

Elche - Athletic Bilbao

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



23:15

Belenenses - Maritimo

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV