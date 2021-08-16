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16 Ağustos 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı | Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Kanal D'de

Ekranların en sevilen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta ile güne başlayan Kanal D akşam ise başrollerini Kadir Doğulu ve Sera Arıtürk'ün paylaştığı Aşkın Tarifi dizisinin yeni bölümüyle ekrana geliyor. İşte 16 Ağustos 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı...

16 Ağustos 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı | Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Kanal D'de

Kanal D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için 16 Ağustos 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışına haberimizde yer verdik. 13:00'da Magazin D Yaz programı ekranlarda olurken hemen ardından Küçük Ağa dizisi eski bölümleri ve sonrasında Ece Üner ile Susma programı ekrana veriliyor. Akşam ise Aşkın Tarifi Kanal D izleyicisiyle buluşuyor...

16 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Küçük Ağa

16:00 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşkın Tarifi

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