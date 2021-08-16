9 kişiye mezar oldu! Sel felaketinde çöken 8 katlı binaya ilişkin dikkat çeken detaySon dakika | AFAD açıkladı! Sel felaketinde can kaybı sayısı 72'ye yükseldi16 Ağustos 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçlarıSon dakika | MSB duyurdu: 4 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildiGülağa isminin anlamı nedir, Gülağa ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Akerman isminin anlamı nedir, Akerman ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Akıman isminin anlamı nedir, Akıman ne demektir? Kuranda geçiyor mu?TVF Basın Sözcüsü Ebrar Karakurt'un arkasında durdu: "Herkesin hayatı kendisine aittir!"Beyhani isminin anlamı nedir, Beyhani ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ağagül isminin anlamı nedir, Ağagül ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. 16 Ağustos 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları

16 Ağustos 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları

On Numara'da heyecan dorukta. Haftanın ilk çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. Peki On Numara'nın 16 Ağustos Pazartesi günkü çekilişinde kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte 16 Ağustos 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları ve detaylar...

16 Ağustos 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'da heyecan dorukta. Şans oyunu severler, On Numara'nın 16 Ağustos Pazartesi günkü çekilişinde kazandıran numaraları merak etti. Bu kapsamda On Numara'nın 16 Ağustos Pazartesi günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte 16 Ağustos 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları ve detaylar...  

16 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

16 Ağustos Pazartesi günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

ON NUMARA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

16 Ağustos 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MERAK EDENLER İÇİN 

ON NUMARA 13 AĞUSTOS 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

13 Ağustos Cuma günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

06 07 11 22 23 33 39 49

54 55 58 61 63 71 72 74

75 76 77 78 79 80

13 Ağustos 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçları

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT