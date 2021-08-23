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16 Ağustos 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı | Yerli Sinema: Eyvah Eyvah 2 Star TV'de

Star TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Mesut Yar ile başlayan kanal hemen ardından yeni programı Sabahın Sultanı Seda Sayan programı ekrana geliyor. Akşam ise başrollerini Demet Akbağ ve Ata Demirer'in paylaştığı serinin 2. filmi olan Eyvah Eyvah 2 izleyici karşısına çıkıyor. İşte 12 Ağustos 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı...

16 Ağustos 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı | Yerli Sinema: Eyvah Eyvah 2 Star TV'de

Star TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 23 Ağustos 2021 Pazartesi Star TV yayın akışına yer verdik. 07:00'da Mesut Yar ile programı ekrana gelirken, hemen ardından Sabahın Sultanı Seda Sayan ve Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde ekranlarda oluyor. 16.00'da Star Market yayınlanırken akşam ise  başrollerini Ata Demirer ve Demet Akbağ'ın yer aldığı yerli sinema Eyvah Eyvah 2 filmi izleyici ile buluşuyor.

23 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Mesut Yar ile

09:15 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00  Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:45 Star Market

18:30 Star Haber

20:00 Eyvah Eyvah 2

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