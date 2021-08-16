12 yaş üstü koronavirüs aşısı olacak mı? 12 yaş ve üstü aşılama ne zaman başlayacak?Altın fiyatlarındaki değişim yatırımcının aklını karıştırdı! Fiyatlar bir düşüyor, bir yükseliyor! 16 Ağustos 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatlarıKız arkadaşıyla fotoğraf paylaşan Ebrar Karakurt sosyal medyayı salladı! Cinsel yönelimiyle eleştirilen milli voleybolcuya destek mesajları yağdı!Xiaomi'den dev özellik! 100 W'lık kablosuz şarj ünitesi tanıtıldı!15 yaş üstü koronavirüs aşısı olacak mı? 15 yaş ve üstü aşılama ne zaman başlayacak?ALES 2 geç başvuru nereden, nasıl yapılır 2021? ALES geç başvuru ücreti nereye yatırılacak, hangi bankaya?Ata Demirer kötü haberi duyurdu! Evinde geçirdiği talihsiz kaza sonrası apar topar hastaneye kaldırıldı16 Ağustos 2021 Pazartesi günün spor manşetleri | Fenerbahçe zorlu deplasmanda hata yapmadı!16 Ağustos 2021 Pazartesi ATV yayın akışı | Kalp Yarası yeni bölümüyle ATV'deSon dakika | Sağlık Bakanlığından yeni kararlar: 15 yaş üstünün tamamı ve 12 yaş üstü kronik hastalığı olanlar aşı olabilecek
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 16 Ağustos 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı |MasterChef yeni bölümüyle TV8'de

16 Ağustos 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı |MasterChef yeni bölümüyle TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Tv8'in yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Oynat Bakalım programıyla başlayan kanal, gündüz kuşağında Paylaş Benimle ile devam ediyor. Akşam ise özlenen yarışma programı MasterChef ekranlarda olacak. İşte 16 Ağustos 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı...

16 Ağustos 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı |MasterChef yeni bölümüyle TV8'de

TV8'de bugün ne var? sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. Oynat Bakalım ile güne eğlenceli bir başlangıç yapan kanalda 15:00'te yeni program Paylaş Benimle ekranlarda oluyor. 17:15'te ise heyecan dolu yarışma MasterChef 2021 TV8'de yerini alıyor. İşte 16 Ağustos 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı...

16 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef

15:00 Paylaş Benimle

17:15 MasterChef

20.00 MasterChef (Yeni Bölüm)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT