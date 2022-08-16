Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 16 Ağustos 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
16 AĞUSTOS SALI STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Duy Beni
09:45 Yüksek Sosyete
12:45 Erkenci Kuş
16:00 Kiralık Aşk
18.45 Star Haber
20:00 Müzede Bir Gece
16 AĞUSTOS SALI TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye Tekrar
14:30 Canım Annem
15:45 Doya Doya Moda
20:00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm
16 AĞUSTOS SALI KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Yaprak Dökümü
15:30 Aşkı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşk Tesadüfleri Sever 2
16 AĞUSTOS SALI FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber
20:30 Senden Daha Güzel
16 AĞUSTOS SALI ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sağ Salim
16:00 Kardeşlerim
18: 40 ATV Ana Haber
20:00 Ajan
16 AĞUSTOS SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:30 Şef Kapımda
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.25 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür SHOW
16 AĞUSTOS SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:30 7 Numara
11:50 Bir Aş Hikayesi
12:20 Masumlar Apartmanı
15:35 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Balkan Ninnisi
16 AĞUSTOS SALI TRT 2 YAYIN AKIŞI
04:58İstiklal Marşı
05:00Bir Resim Bir Hikaye
05:30Tarihin Ruhu
06:00Belgesel: Para
06:30Coğrafyadan Kültüre Bağ
07:00Anjelika Akbar İle Sesler
07:30Hayat Sanat
08:00Murat Boncuk'la Atölye
08:30Evliya Çelebi
09:00Koleksiyoner
09:30Musikişinas
10:00Türk Caz Standartları Enstitüsü
10:45Yeryüzleri
11:00Anadolu Arkeolojisi
11:30Fotoğraflar
11:45Geri Dönüşen Sanat
12:00Hayat Sanat
12:30Muhayyelat
13:00Kelimeler ve Şeyler
14:00Yabancı Sinema: Elveda (The Farewell)
15:45Kısa Bir Ara
16:00Tiyatro Dünyası
16:30Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
17:00Felsefe Söyleşileri
18:00Hayat Sanat
18:30Belgesel: Kökler
19:00Bir Resim Bir Hikaye
19:30Tarihin Ruhu
20:00İzler Suretler
20:30Sade Saz
20:45Randevu
21:00Tarih Söyleşileri
22:00Yabancı Sinema: Siyah Kar (Black Snow)
23:45Kısa Film Kuşağı
00:15Tarih Söyleşileri
01:15Yabancı Sinema: Siyah Kar (Black Snow)
03:00Bir Resim Bir Hikaye
03:30Tarihin Ruhu
04:00Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası
04:30İzler Suretler