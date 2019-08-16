16 Ağustos bugün hangi diziler var? |16 Ağustos Cuma yayın akışı
16 Ağustos Cuma kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan bölümler yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 16 Ağustos Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
16 Ağustos Cuma kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan yaz dizileri afilli aşk, her yerde sen, Kimse bilmez yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 16 Ağustos Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
16 AĞUSTOS BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 16 Ağustos Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
16 Ağustos Cuma ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:30 Bir Zamanlar Çukuorava
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Hercai
00.35 Zor Saatler
16 Ağustos Cuma KANAL D Yayın Akışı
09.30 Müge ve Gülşen'le 2.sayfa
12:15 Afili Aşk
16:45 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D ana Haber
20:00 Evcil hayvanların gizli yaşamı
22:30 Benimle Söyle
16 Ağustos Cuma STAR TV Yayın Akışı
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09:45 Erkenci Kuş Yerli Dizi
12:30 Yüksek Sosyete
15:00 Erkenci Kuş
18:45 STAR HABER
20:00 Gizemli Adaya Yolculuk
22:30 Terminatör Gnsys
16 Ağustos Cuma Cuma SHOW TV Yayın Akışı
06:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
08:00 Kendine İyi Bak
10:00 Aşk Laftan Anlamaz
13:00 Kuaförüm sensin
16:00 Yeni Gelin
18:45 Show TV Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
21.30 Gel Hemşerim
16 Ağustos Cuma FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Her yerde sen
15:45 Yaparsın Aşkım
16:00 Her yerde sen
19:00 Gülbin Tosun ile Ana Haber
20:00 Hadi Maşallah
22.00 Git Başımdan
16 Ağustos Cuma TV8 Yayın Akışı
07:00 GÜNAYDIN DOKTOR
09:15 Gel Konuşalım /Canlı
11:00 Survivör Panoroma
13:30 Gerçeğin peşinde
15:45 Yemekteyiz
19:15: Oynat Bakalım
20:00 Oflu Hocanın Şifresi 2
22:00 Dönerse Senindir
16 Ağustos Cuma TRT1 Yayın Akışı
09:05 Hangimiz Sevmedik
11:45 Kalk Gidelim
15:40 Seksenler
17:40 Muhteşem Kraliçe
19:00 ANA HABER
20:00 Türk Sineması "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası
23,50 Rastgele
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