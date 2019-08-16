16 Ağustos bugün hangi diziler var? |16 Ağustos Cuma yayın akışı

16 Ağustos Cuma kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan yaz dizileri afilli aşk, her yerde sen, Kimse bilmez yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 16 Ağustos Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı

16 AĞUSTOS BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 16 Ağustos Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

16 Ağustos Cuma ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:30 Bir Zamanlar Çukuorava

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Hercai

00.35 Zor Saatler

16 Ağustos Cuma KANAL D Yayın Akışı

09.30 Müge ve Gülşen'le 2.sayfa

12:15 Afili Aşk

16:45 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D ana Haber

20:00 Evcil hayvanların gizli yaşamı

22:30 Benimle Söyle

16 Ağustos Cuma STAR TV Yayın Akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 Erkenci Kuş Yerli Dizi

12:30 Yüksek Sosyete

15:00 Erkenci Kuş

18:45 STAR HABER

20:00 Gizemli Adaya Yolculuk

22:30 Terminatör Gnsys

16 Ağustos Cuma Cuma SHOW TV Yayın Akışı

06:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

08:00 Kendine İyi Bak

10:00 Aşk Laftan Anlamaz

13:00 Kuaförüm sensin

16:00 Yeni Gelin

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

21.30 Gel Hemşerim

16 Ağustos Cuma FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Her yerde sen

15:45 Yaparsın Aşkım

16:00 Her yerde sen

19:00 Gülbin Tosun ile Ana Haber

20:00 Hadi Maşallah

22.00 Git Başımdan

16 Ağustos Cuma TV8 Yayın Akışı

07:00 GÜNAYDIN DOKTOR

09:15 Gel Konuşalım /Canlı

11:00 Survivör Panoroma

13:30 Gerçeğin peşinde

15:45 Yemekteyiz

19:15: Oynat Bakalım

20:00 Oflu Hocanın Şifresi 2

22:00 Dönerse Senindir

16 Ağustos Cuma TRT1 Yayın Akışı

09:05 Hangimiz Sevmedik

11:45 Kalk Gidelim

15:40 Seksenler

17:40 Muhteşem Kraliçe

19:00 ANA HABER

20:00 Türk Sineması "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası

23,50 Rastgele