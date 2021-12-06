16 Aralık 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
16 Aralık 2021 Perşembe günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 16 Aralık 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 16 Aralık 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
16 ARALIK 2021 PERŞEMBE GÜNÜN MAÇLARI |BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
16 Aralık 2021 Perşembe gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
13:30
Bandırmaspor - Balıkesirspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
13:30
Galatasaray
Divan Kurulu
GS TV
15:00
Qabala - Neftçi Bakü
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
16:00
Samsunspor - Boluspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
16:00
Botosani - Gaz Metan
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
17:00
Verona - Empoli
İtalya Kupası
Bilyoner TV
18:00
Tunus - Mısır
FIFA Arab Cup Yarı Final
Bein Sports 2FIFA Youtube
18:00
Sumqayıt - Keşla
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
18:15
Giannina - PAOK
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
18:15
Lamia - Volos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
18:30
Arges - Sepsi
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
19:00
Menemenspor - Denizlispor
Spor Toto 1. Lig
TRT TürkBein Sports Max 2
19:00
Eyüpspor - Tuzlaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT SporBein Sports Max 1
20:00
Cagliari - Cittadella
İtalya Kupası
Bilyoner TV
20:00
Rakow Czestochowa - Gornik Zabrze
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
20:00
Twente - Feyenoord
Hollanda Kupası
Bilyoner TV
20:00
Istra 1961 - Dinamo Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Monchengladbach - E.Frankfurt
Almanya Bundesliga
Tivibu Spor 2, Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
20:30
Atromitos - Olympiakos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
20:30
Smyrnis - Panathinaikos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
20:45
Bayern Münih - Benfica
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
20:45
Lyon - Hacken
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
20:45
Mechelen - KAA Gent
Belçika Pro League
Bilyoner TV
20:45
Zulte Waregem - St.Gilloise
Belçika Pro League
Bilyoner TV
21:00
Brann - Jerv
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
21:30
Steaua Bükreş - Rapid Bükreş
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
22:00
Katar - Cezayir
FIFA Arab Cup Yarı Final
Bein Sports 2FIFA Youtube
22:30
Augsburg - Leipzig
Almanya Bundesliga
Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
22:30
B.Dortmund - Greuther Fürth
Almanya Bundesliga
Tivibu Spor 2Bein Sports Max 1Bilyoner TV
22:30
B.Leverkusen - Hoffenheim
Almanya Bundesliga
Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
22:30
Union Berlin - Freiburg
Almanya Bundesliga
Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV
22:30
Brighton - Wolverhampton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus
22:30
Burnley - Watford
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus
22:30
Crystal Palace - Southampton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport 2
22:30
Young Boys - Basel
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
22:30
Legia Varşova - KGHM Zaglebie
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
22:45
Glasgow Rangers - St.Johnstone
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
22:45
Ross Country - Celtic
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
23:00
Barcelona - Koge
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
23:00
Hoffenheim - Arsenal
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
23:00
Arsenal - West Ham
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
23:00
Fiorentina - Benevento
İtalya Kupası
TRT Spor, Bilyoner TV
23:00
Leuven - Club Brugge
Belçika Pro League
Bilyoner TV
23:00
Standard Liege - Beerschot
Belçika Pro League
Bilyoner TV
23:00
PSV - Fortuna Sittard
Hollanda Kupası
Bilyoner TV