16 Aralık bugün hangi diziler var? |16 Aralık Pazartesi yayın akışı
16 Aralık Pazartesi kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Bir zamanlar Çukurova, Çukur, Zalim İstanbul,Mucize Doktor yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 16 Aralık Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
16 Aralık Pazartesi bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Çukur,Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz, Çocuk, Bir zamanlar Çukurova, Melek yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 16 Aralık Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
16 Aralık BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 16 Aralık Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
16 Aralık Pazartesi ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Son Durak
16 Aralık Pazartesi KANAL D Yayın Akışı
07.30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Müge ve Gülşen'le 2.sayfa
13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Yaralı Kuşlar
17:00 ARKA SOKAKLAR
18:45 Kanal D ANA HABER
20:00 ZALİM İSTANBUL
00.15 AZİZE
16 Aralık Pazartesi STAR TV Yayın Akışı
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09:45 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Sevgili Geçmiş
13:30 Gerçeğin Peşinde
16.30 EN GÜZEL BÖLÜM
16.45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 STAR HABER
20:00 HIZLI VE ÖFKELİ 8
22:45 HIZLI VE ÖFKELİ 8
16 Aralık Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı
06:00 Yeni Gelin
08:00 Kendine İyi Bak
10:00 İlişki Durumu Karışık
12:45 Kuaförüm sensin
16:00 KUZEY YILDIZI İLK AŞK
18:45 Show TV Ana Haber
20:00 ÇUKUR
00.45 DÜNYALAR ÇARPIŞIYOR
02:20 DÜNYALAR ÇARPIŞIYOR
16 Aralık Pazartesi FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
12.15 KURŞUN
14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma
00.15 Fatih Savaş İle Sohbet Gecesi
16 Aralık Pazartesi TV8 Yayın Akışı
07:00 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:00 8'de Bugün / Canlı
09:30 Gel Konuşalım / Canlı
13:15 Bugün Düğünümüz Var
14:30 Seda Sayan ile Yemekteyiz
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Doya Doya
16 Aralık Pazartesi TRT1 Yayın Akışı
06:05 Seksenler
07:10 İncir Ağacı
08:20 Şampiyon
11:30 1'de Bugün
11:45 İmparatoriçe Ki
13:00 Aileler Yarışıyor
15:00 1'de Bugün
15:10 İncir Ağacı
17:00 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Vuslat
00:15 Ev Sineması "Mavi Bisiklet"
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