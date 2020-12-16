16 Aralık FOX TV Yayın Akışı | Zümrüdüanka yeni bölümde neler olacak?

16 Aralık Çarşamba FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında titizlik takıntıları olan insanların harabe durumdaki evleri kısa sürede temizlemeye çalıştıkları "Temizlik Benin İşim" adlı program yer alırken, günün ikinci yarsında ise sevilen dizi " Zümrüdüanka" yeni bölümüyle 20.00'da izleyici ile buluşacak. FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 16 Aralık Çarşamba FOX TV yayın akışı...

FOX TV 16 Aralık 2020 Çarşamba Yayın Akışı

08.00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.45 Aşk Yeniden

14.00 Temizlik Benin İşim

16.00 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Zümrüdüanka

ZÜMRÜANKA SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Demirkan ve Özgüçler arasındaki savaş, Behram’ın Latif’i kaçırmasıyla gittikçe kızışır. Ya oğlunun katilini ona teslim edecekler ya da Azimet Demirkan bir torununu daha toprağa verecektir. Serhat kimse zarar görmesin diye çabalarken, Abbas, Behram’a öyle bir teklifle gelir ki, iki ezeli düşman bir süreliğine ateşkes imzalar. Kalbindeki savaşı bitiren diğer bir kişi de Canan’dır. Hem kendine hem oğluna yepyeni bir sayfa açacak, kötü anıları geride bırakacaktır. Ancak bunu yapmadan önce teşekkür etmesi gereken biri vardır. Bu dünyada en büyük açlığının sevgi olduğunu haykıran biri…

Suların durulmasını fırsat bilen Ülfet, elindeki kozu bir kez daha öne sürerek amacına ulaşır. Zümrüt’ün onun yüzünden zor durumda kalması umurunda bile değildir. Zümrüt’ün tekrar eve dönmesi ve Serhat’la arasını düzeltmesi Azimet’in hoşuna gitmez. Onları ayırmanın bir yolunu düşünürken, Zümrüt rahatsızlanıp hastaneye kaldırılır. Artık Zümrüt’ün hayatını etkileyecek o karar, Azimet’in iki dudağı arasındadır.

ZÜMRÜANKA YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Zümrüt’ün ani rahatsızlığıyla ortaya çıkan sağlık sorunu; genç çifti yeni bir sınavın eşiğine getirir. Bu sınavdan ya güçlenerek ya da ayrılarak çıkacaklardır. Suhandan’ın hamileliği konakta soğuk rüzgârlar estirir. Sağlanan ateşkes ile Özgüçleri hayatlarından çıkardıklarını düşünen Demirkanlar, kendilerini tekrar bir kaosun içinde bulur. Bu habere tek sevinen ise Zümrüt’tür.

Adım adım Demirkan olmaya doğru giden Meliha’nın yaptığı bir hata, hem Zümrüt’ü hem de ailesini utanca boğar. Ülfet ve Rüstem arasında yaşanan büyük hesaplaşma, o güne kadar iki tarafın da sakladığı bir sırrı ortaya çıkarır. Girdikleri sınavdan güçlenerek çıkmaya karar veren Zümrüt ve Serhat, önlerindeki tek seçeneği kabul ederek kendilerine yeni bir sayfa açar. Ancak bu sayfada onlarla birlikte üçüncü bir kişi daha olacaktır.