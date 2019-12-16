16 Aralık Gelinim Mutfakta gün birincisi |Gelinim Mutfakta 16 Aralık puanları
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 16 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...
Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Emine ve gelini Goncanur mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar!
Kanal D Gelinim Mutfakta 16 Aralık canlı izlemek için linki tıklayınız
GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ
Sarambula nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Sarambula tarifi
KAYNANALARIN PUANLARI
Hülya Kaynana:
Aydan Gelin: 1 puan (kendi gelini)
Yağmur gelin: 4 puan
Elif Gelin: 1 puan
Goncanur Gelin: 5 puan
Çiğdem Kaynana:
Elif Gelin: puan (kendi gelini)
Yağmur Gelin: puan
Aydan gelin: puan
Goncanur Gelin: puan
Ayten kaynana:
Yağmur Gelin: 5 Puan (kendi gelini)
Goncanur gelin: 1 puan
Elif Gelin: 4 puan
Aydan Gelin: 3 puan
Emine Kaynana:
Goncanur gelin: 4 (kendi gelini)
Aydan gelin: 1 puan
Elif gelin: 5 puan
Yağmur gelin: 2 puan
Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "...." oldu Günün en düşük puanını ise "...." aldı
***Çeyrek altını alan gelin ise "..." oldu***
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