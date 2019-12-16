16 Aralık Gelinim Mutfakta gün birincisi |Gelinim Mutfakta 16 Aralık puanları

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Emine ve gelini Goncanur mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar!

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ

Sarambula nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Sarambula tarifi

KAYNANALARIN PUANLARI

Hülya Kaynana:

Aydan Gelin: 1 puan ( kendi gelini)

Yağmur gelin: 4 puan

Elif Gelin: 1 puan

Goncanur Gelin: 5 puan

Çiğdem Kaynana:

Elif Gelin: puan ( kendi gelini)

Yağmur Gelin: puan

Aydan gelin: puan

Goncanur Gelin: puan

Ayten kaynana:

Yağmur Gelin: 5 Puan (kendi gelini)

Goncanur gelin: 1 puan

Elif Gelin: 4 puan

Aydan Gelin: 3 puan

Emine Kaynana:

Goncanur gelin: 4 (kendi gelini)

Aydan gelin: 1 puan

Elif gelin: 5 puan

Yağmur gelin: 2 puan

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "...." oldu Günün en düşük puanını ise "...." aldı