16 Aralık hava durumu | Yağmur ne zaman bitecek?
Meteoroloji'den alınan verilere göre Karadeniz Bölgesi'nde sağanak yağışlar sürerken Doğu Bölgelerinde ise karla karışık yağmur etkisini göstermeye devam edecek. Hava sıcaklıklarında ise Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
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16 Aralık 2020 Çarşamba 08:43
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