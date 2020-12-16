16 Aralık Kanal D Yayın Akışı |Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak?

16 Aralık Çarşamba yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Güne "Neler Oluyor Hayatta" adlı magazin programı ile başlarken, günün ikinci yarısında ise sevilen yemek yarışması "Gelinim Mutfakta" yeni bölümüyle seyirci karşısında yerini alacak. Akşam kuşağında da "Sadakatsiz" dizisi yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 16 Aralık Çarşamba Kanal D yayın akışı...

KANAL D 16 Aralık 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Yatıya Misafirim Var

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Sadakatsiz

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Asya ile Volkan’ın arasındaki savaş, herkesin hayatını değiştiren bir yıkımla sonuçlanır. Bundan sonra herkesin yazacak yeni bir hikayesi vardır, ancak önlerinde açılan sayfayı doldurmak kimse için kolay olmayacaktır. Volkan ve Asya’yı bambaşka hayatlara savuran mücadele artık tamamen bitmiş midir? Yoksa baştan yazacakları hikaye, onları günün birinde yeniden aynı sayfada buluşturacak mıdır?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asya'nın Turgay'la olan yakınlaşması Volkan'ı çıldırtıyor! Volkan'ın yıllar sonra geri dönmesi ve Asya'da olan değişimleri görmesi Volkan'ı oldukça öfkelendirir. Asya ve Volkan'ı yan yana gören Derin şimdi ne yapacak? Asya'nın Turgay ile arasında bi şeyler mi var? Tugay'ın bu yakınlığını Asya anlayabilecek mi?