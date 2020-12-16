16 Aralık Star TV Yayın Akışı |Demet ve Alişan ile Sabah Sabah yeni bölümde neler olacak?

16 Aralık Çarşamba Star TV yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Güne pozitif ve capcanlı başlamak isteyenlerin tercihi "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı yayınlanırken, akşam ise yabancı sinema filmi "Gökdelen" izleyici ile buluşacak. İşte 16 Aralık Çarşamba Star TV yayın akışı...

STAR TV 16 Aralık 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07.00 Mesut Yar ile Bugün

09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.40 Star Haber

20.00 Gökdelen

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH BUGÜN NELER OLACAK?

Demet ve Alişan'ın sunuculuğunu üstlendiği programda her gün yeni konuklar ile çeşitli konularda merak edilenler konuşuluyor. Gelen konuklar ile kulakların pası silinirken sabaha da enerjik bir giriş yaptırıyorlar. Peki günün konukları kimler? Bugün hangi konular üzerinde durulacak? İşte detaylar...