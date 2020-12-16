16 Aralık Star TV Yayın Akışı |Demet ve Alişan ile Sabah Sabah yeni bölümde neler olacak?
Ekranların sevilen kanalı Star TV 16 Aralık Çarşamba yayın akışını sizler için derledik. Güne yeni başlayanların sevdiği program "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" ekranlarda yerini alırken, akşam ise yabancı sinema filmi seyirci karşısında olacak. İşte Star TV 16 Aralık Çarşamba yayın akışı...
16 Aralık Çarşamba Star TV yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Güne pozitif ve capcanlı başlamak isteyenlerin tercihi "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı yayınlanırken, akşam ise yabancı sinema filmi "Gökdelen" izleyici ile buluşacak. İşte 16 Aralık Çarşamba Star TV yayın akışı...
STAR TV 16 Aralık 2020 Çarşamba Yayın Akışı
07.00 Mesut Yar ile Bugün
09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20.00 Gökdelen
DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH BUGÜN NELER OLACAK?
Demet ve Alişan'ın sunuculuğunu üstlendiği programda her gün yeni konuklar ile çeşitli konularda merak edilenler konuşuluyor. Gelen konuklar ile kulakların pası silinirken sabaha da enerjik bir giriş yaptırıyorlar. Peki günün konukları kimler? Bugün hangi konular üzerinde durulacak? İşte detaylar...