16 Aralık TRT1 Yayın Akışı |Benim Adım Melek yeni bölümde neler olacak?

16 Aralık Çarşamba TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında minimal bir yaşam için yarışanların programı "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" ekranlarda yerini alırken, akşam ise başrolünde Nehir Erdoğan'ın yer aldığı sevilen dizi "Benim Adım Melek" yeni bölümüyle 20.00'da seyirci karşısında olacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 16 Aralık Çarşamba TRT1 yayın akışı...

TRT 1 16 Aralık 2020 Çarşamba Yayın Akışı

08.00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09.00 Türkan Hanım'ın Konağı

11.00 Gönül Dağı (Altyazılı)

13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.45 Acemi Anneler

17.15 Seksenler (Altyazılı)

19.00 Ana Haber

20.00 Benim Adım Melek

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halil ile Mirza, Melek ve Vildan çıksın diye bütün suçu üstlenirken avukatları onlara engel olmaya çalışır. Gülşad sayesinde hayatta kalan Ömer hastaneye götürülür. Banu Mithatlardan gider. Seyran Banu’ya olan tavırları sebebiyle Mithat’a kırgındır… Mithat bu durumu düzeltmek için ne yapacaktır?

Aslı’nın babası onun Antep’te olduğunu öğrenmiştir.

Funda Aslı’yı göndermemekte kararlıyken Aslı nasıl bir yol izleyecektir? Alpay tarihi eser olayından alnının akıyla çıktığını düşünürken Ercü ona kızgındır, onun yaptıkları Ercü’yü riske atmıştır. Kenan Alpay’ı bu sefer de kurtarabilecek midir? Aslı’nın eylemlerinin sonucu, Kerem nelerle karşılaşacaktır Vildan ve Melek hapisten çıktığında iki aile de buruk bir sevinç yaşarlar. Defne, Şirhanlara geldiğinde hiç ummadığı biriyle karşılaşır.