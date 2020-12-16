16 Aralık TV8 Yayın Akışı| Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümde neler olacak?

16 Aralık Çarşamba TV8 yayın akışı nedir? Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? TV8 ekranlarında gündüz kuşağında büyük beden kadınların yarıştığı sevilen moda programı " Doya Doya Moda" yeni bölümü ve konsepti ile yerini alırken, akşam ise sevilen dizi "Doğduğun Ev Kaderindir" yeni bölümüyle 20.00'da izleyici karşısında olacak. Peki TV8'de bugün başka hangi program ve diziler var? İşte 16 Aralık Çarşamba TV8 yayın akışı...

TV8 16 Aralık 2020 Çarşamba Yayın Akışı

06.00 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.30 Masterchef Türkiye

14.15 Doya Doya Moda

20.00 Doğduğun Ev Kaderindir

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Uzaklaştırma kararı Mehdi’yi derinden etkiler. Zeynep’e ulaşamıyor olmanın öfkesi onu arka arkaya yapacağı hatalara sürükleyecektir. Mehdi’nin verdiği tepkiyle sarsılan Zeynep ise güvende olmamanın yarattığı korkuyla Barış’a sığınır. Bu sayede de Barış’ın hayatının bambaşka bir yönünü keşfetme şansı yakalar.

Barış, Zeynep’e yardım etmek için evinin kapılarını açtığında aslında Zeynep’in de ona yardım edebileceğini görür. Zeynep o evde hiç ummadığı yepyeni bir arkadaş edinecektir. Mehdi’nin ortadan kayboluşuyla hem Mehdi’nin hem de Zeynep’in ailesi paniğe sürüklenir. Cemile olanlar için Zeynep’i suçlarken Nermin ve Sakine de başka bir hesaplaşma içindedir. Sonunda Sakine o güne kadar inkar ettiği Mehdi’nin öfkesini kendi gözleriyle görerek ilk pişmanlığını yaşar.

Mehdi ailesini de polisleri de umursamadan kararlılıkla kendine bir plan çizer. Ne pahasına olursa olsun kendini Zeynep’e anlatmaya kararlıdır. Bu durum Mehdi’yi hiç tahmin etmediği karanlık bir rotaya sokacaktır.