16 aylık kızını araziye terk edip kaçtı iddiası

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, babası doğumu sırasında ortadan kaybolduğu için velayeti dedesine verilen 16 aylık Medine Ç.'nin, annesi P.A. (21) tarafından boş bir araziye terk edildiği ileri sürüldü. P.A. da ortadan kaybolurken, mahalleli tarafından ağlarken bulunup, polise teslim edilen minik Medine, tekrar dedesine verildi.

Kuşlubahçe Mahallesi Okul Caddesi'ndeki 2 odalı 60 metrekarelik tek katlı evde oturan Haydar Çıtacı'nın kızı P.A. (21), Ağustos 2018'de, Manisa Doğum Evi'nde, kız bebek dünyaya getirdi. P.A.'nın eşi B.A. (25) doğum sırasında hastaneye gelmedi ve ortadan kayboldu. Bunun üzerine "Medine" adı verilen bebeğin velayetini dede Haydar Çıtacı, aldı. Doğumdan sonra bir süre baba ocağında kalan P.A. da kızını burada bırakıp, kayıplara karıştı. Çarşamba günü saat 16.00 sıralarında ortaya çıkan P.A., baba ocağına dönüp, kızını almak istediğini söyledi. Bunun üzerine Çıtacı, velayeti kendisinde olan torununu annesi P.A.'ya verdi. P.A.. bebeğini de alıp, evden çıktı. Evden uzaklaştıktan sonra iddiya göre, P.A., çocuğunu 4202 Sokak'taki boş araziye bırakıp, kaçtı. Mahalleli, annesi tarafından terk edildiği ileri sürülen bebeği ağlarken bulup, durumu polise bildirdi.

'ÖMRÜM YETTİĞİ SÜRECE TORUNUMA İYİ BAKACĞIM'

Olay yerine gelen polis ekipleri minik Medine'yi alıp, dedesi Haydar Çıtacı ve anneannesi Gülfizar Çıtacı'ya teslim etti. 22 yaşında, "Furkan" adlı bekar zihinsel engelli bir de oğlu bulunduğunu belirten Haydar Çıtacı, "Torunuma da ben bakıyorum kalem, çakmak, mesir macunu, lokum gibi ürünler satarak geçimimi sağlıyorum. Kızımın doğumundan sonra torunumun babasını hiç göremedik. Torunumun velayetini üzerime aldım. Onun hem dedesi hem de babası oldum. Torunuma elimden gelen en iyi şekilde bakmaya çalışıyorum. Sütünü, mamasını eksik etmiyorum. Ömrüm yettiği sürece de torunuma bakarım ama maddi durumumuz kötü. Evimiz kira. 500 lira kirası var ve çok rutubetli bir ev. Hayatımız zor geçiyor" dedi.

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Kaynak: DHA