16 bin ton çerezlik ayçiçeğinden 150 milyon TL’lik gelir bekleniyor

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, kentte 70 bin dekar alanda 16 bin ton ayçiçeği rekoltesi gerçekleştiğini ve ekonomiye yaklaşık 150 milyon TL'lik katkı sağlanacağını söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, Tavas'ta çerezlik ayçiçeği hasadında sona gelindiğini ve hasadın kurutma işlemleriyle devam ettiğini ifade etti. Uzun yıllardan bu yana kuruyemiş sektörünün ihtiyacı olan beyaz çerezlik ayçiçeği üretiminin büyük oranda Baklan Ovası'ndan sağlandığını belirten Erkaya, "Son yıllarda il müdürlüğümüzce yürütülen projelerle Tavas Ovamızın toprak haritası çıkartıldı. Arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlandı. Ovanın sulamaya açılması ile ürün deseni de değişmiş oldu. Bu ürünlerden birisi de çerezlik ayçiçeğidir. Kalite anlamında da sonuçlar iyi geliyor. Bu yıl ilimizde yaklaşık 70 bin dekar alanda 16 bin ton civarında rekolte gerçekleşti. Fiyatlar kalite değerlerine göre 8-10 TL arasında alıcı buluyor. İlimiz tarım ekonomisine 150 milyon TL civarında katkı sağlamasını bekliyoruz. Kuruyemiş sektörümüzün bu ürünü işleyip iç piyasaya satması ve ihraç etmesi ile bu rakamlar daha da yükselecektir. İnşallah önümüzdeki yıllarda Baklan ve Tavas ovalarımızda ekim nöbeti uygulamaları ile çerezlik ayçiçeği üretiminde verim, kalite ve rekolte anlamında devamlılığı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA