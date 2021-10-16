16 Ekim 2021 Cumartesi ATV yayın akışı | Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne atv'de Hafta Sonu ile başlayan kanalda akşam sevilen dizi Kardeşlerim yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 16 Ekim 2021 Cumartesi ATV yayın akışı...

16 Ekim2021 Cumartesi ATV yayın akışı merak ediliyor. Saat 10.00'da Dumbo ekranlarda olurken 15.35'de Bir Zamanlar Çukurova izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise fenomen dizi Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'de... 16 EKİM 2021 CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI 07:30 atv'de Hafta Sonu 10:00 Kalp Yarası 13:20 Hayalet Avcıları 15:35 Bir Zamanlar Çukurova 20:00 Kardeşlerim atv yayın akışı