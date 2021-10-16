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16 Ekim 2021 Cumartesi ATV yayın akışı | Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne atv'de Hafta Sonu ile başlayan kanalda akşam sevilen dizi Kardeşlerim yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 16 Ekim 2021 Cumartesi ATV yayın akışı...

16 Ekim 2021 Cumartesi ATV yayın akışı | Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'de

16 Ekim2021 Cumartesi ATV yayın akışı merak ediliyor. Saat 10.00'da Dumbo ekranlarda olurken 15.35'de  Bir Zamanlar Çukurova izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise fenomen dizi Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'de...

 

16 EKİM 2021 CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Kalp Yarası

13:20 Hayalet Avcıları

15:35 Bir Zamanlar Çukurova

20:00 Kardeşlerim

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