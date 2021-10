Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 16 Ekim 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

16 EKİM 2021 CUMARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

16 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.



08:00

Sagan Tosu - Shonan Bellmar

Japonya J.League

Bilyoner TV



08:00

Kitakyushu - Verdy

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



08:00

Sagamihara - Yamagata

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



08:00

V Varen Nagasaki - Albirex Niigata

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



09:00

Shimizu S Pulse - Kashiwa Reysol

Japonya J.League

Bilyoner TV



09:00

Urawa - Gamba Osaka

Japonya J.League

Bilyoner TV



10:00

Vissel Kobe - Avispa Fukuoka

Japonya J.League

Bilyoner TV



10:00

Yokohama FC - Tokushima

Japonya J.League

Bilyoner TV



10:00

Asan - Daejeon Citizen

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV



10:00

Galatasaray

Genel Kurul

GS TV



12:30

Gyeongnam - Ansan Greeners

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV



12:30

Ryukyu - Ehime

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Yokohama Marinos - Sapporo

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Parnu JK - Kalju

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



13:00

Isloch Minsk - Slutsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



13:00

Hegelmann Litauen - Kauno Zalgiris

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



13:30

Giresunspor - Ç.Rizespor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



13:30

Ümraniyespor - Eyüpspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz, Bein Sports Max 2



13:30

Bandırmaspor - Ankaragücü

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



13:30

Shukura Kobuleti - Dinamo Batum

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



13:30

Gornik Leczna - Piast Gliwice

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



14:00

Pendikspor - Akhisarspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok



14:00

Gais - Varnamo

İsveç Superettan

Bilyoner TV



14:00

Sebail - Keşla

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport



14:00

Arsenal Tula - Zenit

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



14:30

Heidenheim - St.Pauli

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



14:30

Ingolstadt - Holstein Kiel

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV



14:30

Karlsruhe - Erzgebirge Aue

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV



14:30

Watford - Liverpool

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport



14:30

Fulham - QPR

İngiltere Championship

Bein Sports 3, Bilyoner TV



14:30

Koge - Nykobing

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



15:00

Ilves - HJK Helsinki

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



15:00

KPV - MuSa

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



15:00

Jaro - Rovaniemi

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



15:00

Jammerbugt - Hvidovre IF

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



15:00

Smorgon - FC Vitebsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



15:00

Ascoli - Lecce

İtalya Serie B

Bilyoner TV



15:00

Crotone - Pisa

İtalya Serie B

Bilyoner TV



15:00

Vicenza - Reggina

İtalya Serie B

Bilyoner TV



15:00

Pordenone - Ternana

İtalya Serie B

Bilyoner TV



15:00

Dziugas Telsiai - Dainava Alytus

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



15:00

Kaiserslautern - Freiburg 2

Almanya Bundesliga 3

Almanya FF Youtube



15:30

Telavi - Lokomotif Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



15:30

Horn - Amstetten

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



15:30

Lafnitz - Dornbirn

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



15:30

Rapid Wien 2 - Innsbruck

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Spezia - Salernitana

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV

16:00

Sivasspor - Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



16:00

Denizlispor - Balıkesirspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



16:00

Toulouse - Auxerre

Fransa Ligue 2

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



16:00

Gnistan - VPS

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Degerfors - Halmstads

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



16:00

Östersunds - Malmö

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



16:00

Eskilstuna United - Vasteraas

İsveç Superettan

Bilyoner TV



16:00

Qabala - Zira

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport



16:00

ND Gorica - Istra 1961

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Tulevik - Levadia

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



16:00

Asane - Ull Kisa

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Bryne - Fredrikstad

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Grorud - Raufoss

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Ham Kam - KFUM Oslo

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Jerv - Ranheim

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Stjordals Blink - Start

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Strommen - Sandnes

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Termalica - Lechia Gdansk

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



16:30

B.Dortmund - Mainz

Almanya Bundesliga

Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



16:30

E.Frankfurt - Hertha Berlin

Almanya Bundesliga

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV



16:30

Freiburg - Leipzig

Almanya Bundesliga

Bein Sports 4, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV



16:30

Greuther Fürth - Bochum

Almanya Bundesliga

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



16:30

Union Berlin - Wolfsburg

Almanya Bundesliga

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV



16:30

Saburtalo Tiflis - Samgurali

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



16:30

Rubin Kazan - Lokomotiv Moskova

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

Aston Villa - Wolverhampton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus



17:00

Leicester City - Manchester Utd

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport, İçtimai TV



17:00

Manchester City - Burnley

İngiltere Premier Lig

A Spor, S Sport Plus



17:00

Norwich City - Brighton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus



17:00

Southampton - Leeds United

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus



17:00

Amorebieta - Cartagena

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



17:00

Girona - Huesca

İspanya La Liga 2

La Liga 123 YoutubeBilyoner TV



17:00

Middlesbrough - Peterborough

İngiltere Championship

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



17:00

Haka - Lahti

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



17:00

KTP - Honka

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



17:00

Oulu - Mariehamn

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

17:00

HIFK Helsinki - SJK

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



17:00

Inter Turku - KuPS

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



17:00

Slavia Mozyr - BATE Borisov

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



17:00

Cobresal - Universidad Catolica

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



17:00

Ayr - Queen of South

İskoçya Championship

Bilyoner TV



17:00

Dunfermline - Kilmarnock

İskoçya Championship

Bilyoner TV



17:00

Inverness - Morton

İskoçya Championship

Bilyoner TV



17:00

Raith - Arbroath

İskoçya Championship

Bilyoner TV



17:00

Zilina - Dunajska Streda

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



17:00

Jablonec - Ceske Budejovice

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Mlada Boleslav - Bohemians 1905

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Banik Ostrava - Slovacko

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Hibernian - Dundee United

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

Motherwell - Celtic

İskoçya Premier Lig

Uçankuş TV, Bilyoner TV



17:00

Glasgow Rangers - Hearts

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

Ross Country - St.Mirren

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

St.Johnstone - Livingston

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



17:15

Al Dhafra - Al Nasr

BAE Lig Kupası

Bilyoner TV



17:15

Bani Yas - Al Wasl

BAE Lig Kupası

Bilyoner TV



17:15

St.Gilloise - Seraing

Belçika Pro League

Bilyoner TV



17:15

Cosenza - Frosinone

İtalya Serie B

Bilyoner TV



17:15

Perugia - Brescia

İtalya Serie B

Bilyoner TV



17:30

Dila Gori - Samtredia

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



17:30

Sepsi - Voluntari

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



18:00

Clermont - Lille

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV



18:00

Jippo - PK 35

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV

18:00

Mura - Aluminij

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



18:00

A.Klagenfurt - Rapid Wien

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:00

Altach - Salzburg

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:00

Austria Vienna - Admira

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:00

18:05

Rijeka - Dinamo Zagreb

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



18:30

Sirius - Varbergs

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



18:30

Gornik Zabrze - Wisla Plock

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



19:00

Lazio - Inter

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, CBC Sport, Bilyoner TV



19:00

Adana Demirspor - Y.Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



19:00

Menemenspor - Samsunspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

19:00

Alianza Atl. - AD Cantolao

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



19:00

Tammeka - Narva

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



19:00

Sochi - Rostov

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



19:00

Spartak Moskova - Dinamo Moskova

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



19:00

Lilleström - Kristiansund

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Molde - Tromsö

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Young Boys - Luzern

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



19:00

Pohronie - Ruzomberok

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

Senica - Michalovce

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

Zlate Moravce - SKF Sered

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:15

Las Palmas - Tenerife

İspanya La Liga 2

La Liga 123 YoutubeBilyoner TV



19:30

Monchengladbach - Stuttgart

Almanya Bundesliga

Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



19:30

Brentford - Chelsea

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport



19:30

Levante - Getafe

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



19:30

Dinamo Tiflis - Torpedo Kutaisi

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



19:30

Oostende - Cercle Brugge

Belçika Pro League

Bilyoner TV



19:30

Zulte Waregem - Antwerp

Belçika Pro League

Bilyoner TV



19:30

Como - Alessandria

İtalya Serie B

Bilyoner TV



20:00

Montreal Impact - Philadelphia Union

MLS

Bilyoner TV



20:00

Bastia - Grenoble

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Caen - Le Havre

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

JDA Dijon - Amiens

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Nancy - Guingamp

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Pau - Paris FC

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Quevilly Rouen - Niort

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Rodez - Sochaux

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Valenciennes - Dunkerque HB

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Slavia Prag - Slovan Liberec

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



20:00

Dundee FC - Aberdeen

İskoçya Premier Lig

Uçankuş TV, S Sport Plus, Bilyoner TV



20:30

Steaua Bükreş - Mioveni

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



21:00

Slask Wroclaw - Rakow Czestochowa

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



21:00

Santiago Wanderers - Everton DV

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



21:15

Cajamarca - Sport Boys

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



21:15

Maribor - Radomlje

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



21:15

21:30

Hamburg - F.Düsseldorf

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



21:30

Malaga - Real Zaragoza

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



21:30

FC Zurich - Lugano

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



21:45

Milan - Verona

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, CBC Sport, Bilyoner TV



21:45

Standard Liege - Leuven

Belçika Pro League

Bilyoner TV



21:45

Virton - Lierse

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV



22:00

Sporting Gijon - Alcorcon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



22:00

Real Sociedad - Mallorca

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



22:00

Lyon - Monaco

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV



22:00

Real Monarchs - Austin Bold

ABD USL Championship

USL Championship Youtube



22:00

Ponte Preta - Nautico

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



22:30

Los Angeles FC - SJ Earthquakes

MLS

Bilyoner TV



22:30

Vasco Da Gama - Coritiba

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



23:30

Carlos Mannucci - Alianze Lima

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



23:30

Union Espanola - Curico Unido

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV