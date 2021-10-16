16 Ekim 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Şarkılar Bizi Söyler Kanal D'de Ekranların en çok izlenen kanallarından olan Kanal D'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Sihirli Annem ile başlayan kanalda akşam sevilen program Şarkılar Bizi Söyler şahane konuklarıyla izleyici karşısına çıkıyor. İşte 16 Ekim 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı...

Kanal D'de bugün ne var? Gündüz kuşağında Magazin D Cumartesi ekranlarda olurken hemen ardından Arda'nın Mutfağı Kanal D ekranlarında oluyor. Akşam ise izleyiciye keyifli anlar yaşatan program Şarkılar Bizi Söyler yayınlanıyor. İşte 16 Ekim 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı... 16 EKİM 2021 CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI 06:30 Sihirli Annem 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Cumartesi 13:00 Arda'nın Mutfağı 14:00 Yargı 16:15 Sadakatsiz 18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu 20:00 Şarkılar Bizi Söyler Kanal Dkanal d yayın akışı