16 Ekim 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Şarkılar Bizi Söyler Kanal D'de
Ekranların en çok izlenen kanallarından olan Kanal D'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Sihirli Annem ile başlayan kanalda akşam sevilen program Şarkılar Bizi Söyler şahane konuklarıyla izleyici karşısına çıkıyor. İşte 16 Ekim 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı...
Kanal D'de bugün ne var? Gündüz kuşağında Magazin D Cumartesi ekranlarda olurken hemen ardından Arda'nın Mutfağı Kanal D ekranlarında oluyor. Akşam ise izleyiciye keyifli anlar yaşatan program Şarkılar Bizi Söyler yayınlanıyor. İşte 16 Ekim 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı...
16 EKİM 2021 CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
06:30 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler