Son dakika | Bakan Muş," Türkiye büyüyecek" diyerek duyurdu: 1 günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıldı16 Ekim 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı |Yerli Sinema: Organize İşler STAR'daODA TV'de Serdar Cebe depremi! Görevi bıraktı, yeni kurumu belli oldu16 Ekim 2021 Cumartesi ATV yayın akışı | Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'de16 Ekim 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Şarkılar Bizi Söyler Kanal D'deBeklenen haber geldi! Devlet Personel Başkanlığı ilanları yayımladı! Çok sayıda kamu kurumu memur alımı yapacakOp. Dr. Melih Gündüz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Uzmanlıkları ne?İntegral ne demek, TDK'ya göre İntegral kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Angela Merkel son kez Türkiye'ye gelecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kritik bir görüşme yapacak16 Ekim 2021 Cumartesi günün spor manşetleri | Gazete spor sayfaları | İşte dört büyüklerden son gelişmeler
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 16 Ekim 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Şarkılar Bizi Söyler Kanal D'de

16 Ekim 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Şarkılar Bizi Söyler Kanal D'de

Ekranların en çok izlenen kanallarından olan Kanal D'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Sihirli Annem ile başlayan kanalda akşam sevilen program Şarkılar Bizi Söyler şahane konuklarıyla izleyici karşısına çıkıyor. İşte 16 Ekim 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı...

16 Ekim 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Şarkılar Bizi Söyler Kanal D'de

Kanal D'de bugün ne var? Gündüz kuşağında  Magazin D Cumartesi ekranlarda olurken hemen ardından Arda'nın Mutfağı Kanal D ekranlarında oluyor. Akşam ise izleyiciye keyifli anlar yaşatan program Şarkılar Bizi Söyler yayınlanıyor. İşte 16 Ekim 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı...

 

16 EKİM 2021 CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:15 Sadakatsiz

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT