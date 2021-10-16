16 Ekim 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show Tekrar bölümüyle Show TV'de Show TV'de bugün ne olduğu merakla aratılıyor. Biz de bunun üzerine 16 Ekim 2021 Cumartesi Show TV yayın akışına haberimizde yer verdik. Güne Cumartesi Sürprizi adlı magazin programıyla başlayan kanalda akşam Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor...

Ekranların sevilen kanalları arasında yer alan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Gündüz kuşağında Bir Şansım Olsa ekranda olurken hemen ardından Köşeyi Dönen Adam izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise sevilen program Güldür Güldür Show Show TV'deki yerini alıyor. İşte 16 Ekim 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı... 16 EKİM 2021 CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI 10:00 Cumartesi Sürprizi 13:00 Bir Şansım Olsa 14:30 Köşeyi Dönen Adam 16:15 Züğürt Ağa 18:45 Hafta Sonu Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show show tvshow tv yayın akışı