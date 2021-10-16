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16 Ekim 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show Tekrar bölümüyle Show TV'de

Show TV'de bugün ne olduğu merakla aratılıyor. Biz de bunun üzerine 16 Ekim 2021 Cumartesi Show TV yayın akışına haberimizde yer verdik. Güne Cumartesi Sürprizi adlı magazin programıyla başlayan kanalda akşam Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor...

16 Ekim 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show Tekrar bölümüyle Show TV'de

Ekranların sevilen kanalları arasında yer alan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Gündüz kuşağında Bir Şansım Olsa ekranda olurken hemen ardından Köşeyi Dönen Adam izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise sevilen program Güldür Güldür Show Show TV'deki yerini alıyor. İşte 16 Ekim 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı...

16 EKİM 2021 CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Köşeyi Dönen Adam

16:15 Züğürt Ağa

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

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