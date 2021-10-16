16 Ekim 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı | Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1'de
TRT 1'de bugün hangi diziler var? Muhteşem Kraliçe ile güne başlayan kanalda akşam sevilen dizi Gönül Dağı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 16 Ekim 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı...
Ekranların en çok izlenen kanallarından olan TRT 1'de bugün ne olduğu araştırılıyor. Güne Muhteşem Kraliçe ile başlayan kanalda hemen ardından Yeşil Deniz izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise sevilen dizi Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 16 Ekim 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı...
16 EKİM 2021 CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:30 Muhteşem Kraliçe
05:35 Yeşil Deniz
08:25 Bizim Köyün Kızları Özel Bölüm
09:25 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
12:30 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
16:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)