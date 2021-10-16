16 Ekim 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı | Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1'de

Ekranların en çok izlenen kanallarından olan TRT 1'de bugün ne olduğu araştırılıyor. Güne Muhteşem Kraliçe ile başlayan kanalda hemen ardından Yeşil Deniz izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise sevilen dizi Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 16 Ekim 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı...

16 EKİM 2021 CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:30 Muhteşem Kraliçe

05:35 Yeşil Deniz

08:25 Bizim Köyün Kızları Özel Bölüm

09:25 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

12:30 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)

16:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)