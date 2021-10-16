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16 Ekim 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Neşet Ertaş'ı Anma Gecesi TRT 2'de

TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 16 Ekim 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik 07:30'da Hayat Sanat - Kolaj ekranlarda olurken akşam Neşet Ertaş'ı Anma Gecesi TRT 2'de...

16 Ekim 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Neşet Ertaş'ı Anma Gecesi TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne var? Saat 12.00'da Aramızda Müzik Var ekranda olurken, 17:00'de Eşik yayınlanıyor. Akşam saat 20.00'da Tarihin Ruhu  TRT 2 izleyicisi karşısına çıkıyor. İşte 16 Ekim 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı...

16 EKİM 2021 CUMARTESİ TRT 2 YAYN AKIŞI

    

05:13 İstiklal Marşı

05:15 Muhayyelat

05:45 Karalama Defteri

06:15 Aramızda Müzik Var

07:00 Anjelika Akbar İle Sesler

07:30 Hayat Sanat - Kolaj

08:00 Bizim Resmimiz

08:30 Evliya Çelebi

09:10 Geri Dönüşen Sanat

09:30 Sarayın Lezzetleri

10:00 Belgesel: Kromozom Kardeşler

11:30 Fotoğraflar

11:45 Yeryüzleri

12:00 Aramızda Müzik Var

12:45 Sinema +

13:30 Muhayyelat

14:00 Anjelika Akbar İle Sesler

14:30 Bir Resim Bir Hikaye

15:00 Karalama Defteri

15:30 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

16:30 Anadolu Arkeolojisi

17:00 Eşik

17:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ

18:00 Arşivden Konserler

18:30 Bir Kare Bir Anlam

18:45 Yeryüzleri

19:00 Kelimeler ve Şeyler

20:00 Tarihin Ruhu

20:30 Konser Zamanı

21:45 Film Önü

22:00 Yabancı Sinema: Kayıp Kral (King of the Belgians)

23:45 Film Arkası

00:15 Konser Zamanı

01:30 Film Önü

01:45 Yabancı Sinema: Kayıp Kral (King of the Belgians)

03:30 Film Arkası

04:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

  

  

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