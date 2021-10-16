16 Ekim 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Neşet Ertaş'ı Anma Gecesi TRT 2'de
TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 16 Ekim 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik 07:30'da Hayat Sanat - Kolaj ekranlarda olurken akşam Neşet Ertaş'ı Anma Gecesi TRT 2'de...
TRT 2'de bugün ne var? Saat 12.00'da Aramızda Müzik Var ekranda olurken, 17:00'de Eşik yayınlanıyor. Akşam saat 20.00'da Tarihin Ruhu TRT 2 izleyicisi karşısına çıkıyor. İşte 16 Ekim 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı...
16 EKİM 2021 CUMARTESİ TRT 2 YAYN AKIŞI
05:13 İstiklal Marşı
05:15 Muhayyelat
05:45 Karalama Defteri
06:15 Aramızda Müzik Var
07:00 Anjelika Akbar İle Sesler
07:30 Hayat Sanat - Kolaj
08:00 Bizim Resmimiz
08:30 Evliya Çelebi
09:10 Geri Dönüşen Sanat
09:30 Sarayın Lezzetleri
10:00 Belgesel: Kromozom Kardeşler
11:30 Fotoğraflar
11:45 Yeryüzleri
12:00 Aramızda Müzik Var
12:45 Sinema +
13:30 Muhayyelat
14:00 Anjelika Akbar İle Sesler
14:30 Bir Resim Bir Hikaye
15:00 Karalama Defteri
15:30 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)
16:30 Anadolu Arkeolojisi
17:00 Eşik
17:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ
18:00 Arşivden Konserler
18:30 Bir Kare Bir Anlam
18:45 Yeryüzleri
19:00 Kelimeler ve Şeyler
20:00 Tarihin Ruhu
20:30 Konser Zamanı
21:45 Film Önü
22:00 Yabancı Sinema: Kayıp Kral (King of the Belgians)
23:45 Film Arkası
00:15 Konser Zamanı
01:30 Film Önü
01:45 Yabancı Sinema: Kayıp Kral (King of the Belgians)
03:30 Film Arkası
04:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence