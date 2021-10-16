16 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akşı tüm kanallar | Bugün TV'de ne var? Bugün televizyonda hangi diziler var?​​​​​​​

Televizyonda yayınlanan dizi ve filmleri takip eden vatandaşlar, en sevdiği kanalların yayın akışında neler olduğunu da merak ediyor. Bu kapsamda internet arama motorlarında 16 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışı tüm kanallar | Bugün TV'de ne var? Bugün televizyonda hangi diziler var? şeklinde aramalarda bulunuluyor. İşte televizyondaki en sevilen kanalların bugünkü yayın akışı...

16 EKİM 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR | BUGÜN TV'DE NE VAR? BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?

16 Ekim 2021 Cumartesi itibariyle merak edilerek internet arama motorlarında en çok araştırılan konulardan birisi de TV'de yayın akışı olarak karşımıza çıkıyor. Peki 16 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışı tüm kanallar | Bugün TV'de ne var? Bugün televizyonda hangi diziler var?

16 EKİM 2021 CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Kalp Yarası

13:20 Hayalet Avcıları

15:35 Bir Zamanlar Çukurova

20:00 Kardeşlerim

16 EKİM 2021 CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:15 Sadakatsiz

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

16 EKİM 2021 CUMARTESİ STAR YAYIN AKIŞI

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Bir Demet Tiyatro

12:00 Ayrıcalıklı Rotalar

13:30 Yerli Dizi

15:30 Yerli Dizi

18:45 Star Haber

20:00 Organize İşler

16 EKİM 2021 CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Çook Yaşa

09.45 Hayalimdeki Değişim

10.30 Süper 1 Takım

10:45 Masterchef Türkiye

15:15 Kırmızı Oda

20:00 O Ses Türkiye

16 EKİM 2021 CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Köşeyi Dönen Adam

16:15 Züğürt Ağa

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

16 EKİM 2021 CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:30 Muhteşem Kraliçe

05:35 Yeşil Deniz

08:25 Bizim Köyün Kızları Özel Bölüm

09:25 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

12:30 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)

16:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

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16 EKİM 2021 CUMARTESİ FOX YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Yalancılar ve Mumları

13:30 Evlilik Hakkında Her Şey

16:30 Kanunsuz Topraklar

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Son Yaz (final)

16 EKİM 2021 CUMARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:13İstiklal Marşı

05:15Muhayyelat

05:45Karalama Defteri

06:15Aramızda Müzik Var

07:00Anjelika Akbar İle Sesler

07:30Hayat Sanat - Kolaj

08:00Bizim Resmimiz

08:30Evliya Çelebi

09:10Geri Dönüşen Sanat

09:30Sarayın Lezzetleri

10:00Belgesel: Kromozom Kardeşler

11:30Fotoğraflar

11:45Yeryüzleri

12:00Aramızda Müzik Var

12:45Sinema +

13:30Muhayyelat

14:00Anjelika Akbar İle Sesler

14:30Bir Resim Bir Hikaye

15:00Karalama Defteri

15:30Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

16:30Anadolu Arkeolojisi

17:00Eşik

17:30Coğrafyadan Kültüre Bağ

18:00Arşivden Konserler

18:30Bir Kare Bir Anlam

18:45Yeryüzleri

19:00Kelimeler ve Şeyler

20:00Tarihin Ruhu

20:30Konser Zamanı

21:45Film Önü

22:00Yabancı Sinema: Kayıp Kral (King of the Belgians)

23:45Film Arkası

00:15Konser Zamanı

01:30Film Önü

01:45Yabancı Sinema: Kayıp Kral (King of the Belgians)

03:30Film Arkası

04:00Yılmaz Erdoğan İle Öğrence