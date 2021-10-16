16 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akşı tüm kanallar | Bugün TV'de ne var? Bugün televizyonda hangi diziler var?
Yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte artık televizyonda sevilen diziler de bir bir ekranlara geri dönmeye başladı. Bu kapsamda FOX TV, STAR TV, KANAL D, ATV, SHOW TV, TRT 1, TRT 2, TV8'de bugün yayınlanacak dizi ve filmler merak konusu haline geldi. Peki 16 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışı tüm kanallar | Bugün TV'de ne var? Bugün televizyonda hangi diziler var? Cevaplar haberimizde...
Televizyonda yayınlanan dizi ve filmleri takip eden vatandaşlar, en sevdiği kanalların yayın akışında neler olduğunu da merak ediyor. Bu kapsamda internet arama motorlarında 16 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışı tüm kanallar | Bugün TV'de ne var? Bugün televizyonda hangi diziler var? şeklinde aramalarda bulunuluyor. İşte televizyondaki en sevilen kanalların bugünkü yayın akışı...
16 EKİM 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR | BUGÜN TV'DE NE VAR? BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?
16 Ekim 2021 Cumartesi itibariyle merak edilerek internet arama motorlarında en çok araştırılan konulardan birisi de TV'de yayın akışı olarak karşımıza çıkıyor. Peki 16 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışı tüm kanallar | Bugün TV'de ne var? Bugün televizyonda hangi diziler var?
16 EKİM 2021 CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Kalp Yarası
13:20 Hayalet Avcıları
15:35 Bir Zamanlar Çukurova
20:00 Kardeşlerim
16 EKİM 2021 CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
06:30 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
16 EKİM 2021 CUMARTESİ STAR YAYIN AKIŞI
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Bir Demet Tiyatro
12:00 Ayrıcalıklı Rotalar
13:30 Yerli Dizi
15:30 Yerli Dizi
18:45 Star Haber
20:00 Organize İşler
16 EKİM 2021 CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Çook Yaşa
09.45 Hayalimdeki Değişim
10.30 Süper 1 Takım
10:45 Masterchef Türkiye
15:15 Kırmızı Oda
20:00 O Ses Türkiye
16 EKİM 2021 CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Köşeyi Dönen Adam
16:15 Züğürt Ağa
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
16 EKİM 2021 CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:30 Muhteşem Kraliçe
05:35 Yeşil Deniz
08:25 Bizim Köyün Kızları Özel Bölüm
09:25 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
12:30 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
16:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
16 EKİM 2021 CUMARTESİ FOX YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Yalancılar ve Mumları
13:30 Evlilik Hakkında Her Şey
16:30 Kanunsuz Topraklar
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Son Yaz (final)
16 EKİM 2021 CUMARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:13İstiklal Marşı
05:15Muhayyelat
05:45Karalama Defteri
06:15Aramızda Müzik Var
07:00Anjelika Akbar İle Sesler
07:30Hayat Sanat - Kolaj
08:00Bizim Resmimiz
08:30Evliya Çelebi
09:10Geri Dönüşen Sanat
09:30Sarayın Lezzetleri
10:00Belgesel: Kromozom Kardeşler
11:30Fotoğraflar
11:45Yeryüzleri
12:00Aramızda Müzik Var
12:45Sinema +
13:30Muhayyelat
14:00Anjelika Akbar İle Sesler
14:30Bir Resim Bir Hikaye
15:00Karalama Defteri
15:30Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)
16:30Anadolu Arkeolojisi
17:00Eşik
17:30Coğrafyadan Kültüre Bağ
18:00Arşivden Konserler
18:30Bir Kare Bir Anlam
18:45Yeryüzleri
19:00Kelimeler ve Şeyler
20:00Tarihin Ruhu
20:30Konser Zamanı
21:45Film Önü
22:00Yabancı Sinema: Kayıp Kral (King of the Belgians)
23:45Film Arkası
00:15Konser Zamanı
01:30Film Önü
01:45Yabancı Sinema: Kayıp Kral (King of the Belgians)
03:30Film Arkası
04:00Yılmaz Erdoğan İle Öğrence