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16 Ekim 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı | O Ses Türkiye TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanallarından olan TV8'in yayın akışı merak ediliyor. Güne Çook Yaşa ile başlayan kanalda akşam fenomen yarışma programı O Ses Türkiye ekrana geliyor. İşte 16 Ekim 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı...

16 Ekim 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı | O Ses Türkiye TV8'de

TV8'de bugün ne var? Güne Çook Yaşa ile başlayan kanalda hemen ardından Hayalimdeki Değişim izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise her bölümü heyecanla izlenen yarışma programı O Ses Türkiye ekranlarda oluyor. İşte 16 Ekim 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı...

 

16 EKİM  2021 CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Çook Yaşa

09.45 Hayalimdeki Değişim

10.30 Süper 1 Takım

10:45 Masterchef Türkiye

15:15 Kırmızı Oda

20:00 O Ses Türkiye

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