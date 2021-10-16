16 Ekim 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı | O Ses Türkiye TV8'de
Ekranların en çok izlenen kanallarından olan TV8'in yayın akışı merak ediliyor. Güne Çook Yaşa ile başlayan kanalda akşam fenomen yarışma programı O Ses Türkiye ekrana geliyor. İşte 16 Ekim 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı...
TV8'de bugün ne var? Güne Çook Yaşa ile başlayan kanalda hemen ardından Hayalimdeki Değişim izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise her bölümü heyecanla izlenen yarışma programı O Ses Türkiye ekranlarda oluyor. İşte 16 Ekim 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı...
16 EKİM 2021 CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Çook Yaşa
09.45 Hayalimdeki Değişim
10.30 Süper 1 Takım
10:45 Masterchef Türkiye
15:15 Kırmızı Oda
20:00 O Ses Türkiye