16 Ekim 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı | O Ses Türkiye TV8'de Ekranların en çok izlenen kanallarından olan TV8'in yayın akışı merak ediliyor. Güne Çook Yaşa ile başlayan kanalda akşam fenomen yarışma programı O Ses Türkiye ekrana geliyor. İşte 16 Ekim 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı...

TV8'de bugün ne var? Güne Çook Yaşa ile başlayan kanalda hemen ardından Hayalimdeki Değişim izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise her bölümü heyecanla izlenen yarışma programı O Ses Türkiye ekranlarda oluyor. İşte 16 Ekim 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı... 16 EKİM 2021 CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI 08:30 Çook Yaşa 09.45 Hayalimdeki Değişim 10.30 Süper 1 Takım 10:45 Masterchef Türkiye 15:15 Kırmızı Oda 20:00 O Ses Türkiye tv8 yayn akışı bugüntv8 yayın akışı