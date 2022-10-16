16 Ekim 2022 Pazar Şans Topu sonuçları | Şans Topu sonuç sorgulama ekranı

16 Ekim 2022 Pazar Şans Topu sonuçları, 1 milyon 415 bin 487 TL büyük ödülü olan Şans Topu'nda şansını deneyenler tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda Şans Topu sonuç sorgulama ekranı haberimizde...

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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16 Ekim 2022 Pazar Şans Topu sonuçları | Şans Topu sonuç sorgulama ekranı

Her hafta çarşamba ve pazar günleri çekilen Şans Topu, şans oyunuseverler tarafından takip ediliyor. Bu kapsamda 16 Ekim 2022 Pazar gününde 1 milyon 415 bin 487 TL ödül kazandıracak olan Şans Topu çekilişinin sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Merak edenler ve daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler için 16 Ekim 2022 Pazar Şans Topu sonuçları ve Şans Topu sonuç sorgulama ekranı haberimizde...

16 EKİM 2022 PAZAR ŞANS TOPU SONUÇLARI

16 Ekim 2022 Pazar günü çekilen Şans Topu'nun sonuçları saat 20.00'da açıklandığı anda haberimize eklenecektir.

16 Ekim 2022 Pazar Şans Topu sonuçları:-------------------------

ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

16 Ekim 2022 Pazar Şans Topu sonuçları | Şans Topu sonuç sorgulama ekranı

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu oynamak için 34 sayıdan 6 şanslı numara seçerek kolonunu oluşturman yeterlidir. Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

16 Ekim 2022 Pazar Şans Topu sonuçları | Şans Topu sonuç sorgulama ekranı

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Şans Topu oyununda;

·Birinci kategori olan “5+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

·İkinci kategori olan “5 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

·Üçüncü kategori olan “4+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4’ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

16 Ekim 2022 Pazar Şans Topu sonuçları | Şans Topu sonuç sorgulama ekranı

·Dördüncü kategori olan “4 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4’ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

·Beşinci kategori olan "3+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3’ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

·Altıncı kategori olan "3 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3’ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

·Yedinci kategori olan "2+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 2’sinin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

·Sekizinci kategori olan "1+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 1’inin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

·Dokuzuncu kategori olan “0+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin yanlış olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır.

18 yaşından büyük olan herkes Şans Topu oynayabilir.

9 Ekim 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları 09.10.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı9 Ekim 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları 09.10.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı

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