Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglerin başlamasıyla birlikte heyecan hız kesmeden sürüyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 16 Eylül 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

16 EYLÜL 2021 PERŞEMBE HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

16 Eylül 2021 Perşembe oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

15:00

ND Gorica - Bravo

Slovenya Kupası

Bilyoner TV



15:30

Samgurali - Samtredia

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



17:00

Keçiörengücü - Boluspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Türk, Bein Sports Max 2



17:00

Kocaelispor - Balıkesirspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



17:00

Aluminij - Koper

Slovenya Kupası

Bilyoner TV



17:30

Kairat Almaty - Omonia

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok



17:45

Al Dhafra - Bani Yas

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



18:00

Dinamo Batum - Lokomotif Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



19:00

Türkiye - Portekiz

FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri

Sportstv



19:45

Real Betis - Celtic

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

19:45

Kızılyıldız - Braga

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok



19:45

Dinamo Zagreb - West Ham

UEFA Avrupa Ligi

Exxen



19:45

Galatasaray - Lazio

UEFA Avrupa Ligi

Exxen



19:45

B.Leverkusen - Ferencvaros

UEFA Avrupa Ligi

Exxen



19:45

Lokomotiv Moskova - Marsilya

UEFA Avrupa Ligi

Exxen



19:45

Midtjylland - Ludogorets

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok



19:45

Rapid Wien - Genk

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok



19:45

Lincoln City - PAOK

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok



19:45

Mura - Vitesse

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok



19:45

Karabağ - Basel

UEFA Avrupa Konferans Ligi

CBC Sport



19:45

Rennes - Tottenham

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Exxen



19:45

Slavia Prag - Union Berlin

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok



19:45

Slovan Bratislava - Kopenhag

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok



20:00

Dinamo Tiflis - Dila Gori

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



20:00

Torpedo Kutaisi - Shukura Kobuleti

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00

İstanbulspor - Ankaragücü

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



20:00

Varnamo - Jönköpings

İsveç Superettan

Bilyoner TV



20:00

Al Nasr - Khorfakkan

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



22:00

Brondby IF - Sparta Prag

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok



22:00

E.Frankfurt - Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi

Exxen, CBC Sport



22:00

Leicester City - Napoli

UEFA Avrupa Ligi

Exxen



22:00

Monaco - Sturm Graz

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok



22:00

Olympiakos - Antwerp

UEFA Avrupa Ligi

Exxen



22:00

PSV - Real Sociedad

UEFA Avrupa Ligi

Exxen



22:00

Glasgow Rangers - Lyon

UEFA Avrupa Ligi

Exxen



22:00

Anorthosis - Partizan

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok



22:00

Roma - CSKA Sofya

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Exxen



22:00

Bodo Glimt - Zorya

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok



22:00

Flora Tallin - KAA Gent

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok



22:00

HJK Helsinki - LASK

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok

22:00

Jablonec - CFR Cluj

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok



22:00

Randers - AZ Alkmaar

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok

