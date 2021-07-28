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  3. 16 Eylül 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

16 Eylül 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

16 Eylül 2021 Perşembe gününün maçları futbol gündemini takip eden sporseverler tarafından takip ediliyor. Bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler 16 Eylül 2021 Perşembe Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte maç programı...

16 Eylül 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglerin başlamasıyla birlikte heyecan hız kesmeden sürüyor.  Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 16 Eylül 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

16 EYLÜL 2021 PERŞEMBE HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

16 Eylül 2021 Perşembe oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

15:00
ND Gorica - Bravo
Slovenya Kupası
Bilyoner TV

15:30
Samgurali - Samtredia
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

17:00
Keçiörengücü - Boluspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Türk, Bein Sports Max 2

17:00
Kocaelispor - Balıkesirspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1

17:00
Aluminij - Koper
Slovenya Kupası
Bilyoner TV

17:30
Kairat Almaty - Omonia
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

17:45
Al Dhafra - Bani Yas
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

18:00
Dinamo Batum - Lokomotif Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:00
Türkiye - Portekiz
FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri
Sportstv

19:45
Real Betis - Celtic
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
19:45
Kızılyıldız - Braga
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok

19:45
Dinamo Zagreb - West Ham
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

19:45
Galatasaray - Lazio
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

19:45
B.Leverkusen - Ferencvaros
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

19:45
Lokomotiv Moskova - Marsilya
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

19:45
Midtjylland - Ludogorets
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok

19:45
Rapid Wien - Genk
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok

19:45
Lincoln City - PAOK
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

19:45
Mura - Vitesse
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

19:45
Karabağ - Basel
UEFA Avrupa Konferans Ligi
CBC Sport

19:45
Rennes - Tottenham
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Exxen

19:45
Slavia Prag - Union Berlin
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

19:45
Slovan Bratislava - Kopenhag
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

20:00
Dinamo Tiflis - Dila Gori
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00
Torpedo Kutaisi - Shukura Kobuleti
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
20:00
İstanbulspor - Ankaragücü
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:00
Varnamo - Jönköpings
İsveç Superettan
Bilyoner TV

20:00
Al Nasr - Khorfakkan
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

22:00
Brondby IF - Sparta Prag
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok

22:00
E.Frankfurt - Fenerbahçe
UEFA Avrupa Ligi
Exxen, CBC Sport

22:00
Leicester City - Napoli
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

22:00
Monaco - Sturm Graz
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok

22:00
Olympiakos - Antwerp
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

22:00
PSV - Real Sociedad
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

22:00
Glasgow Rangers - Lyon
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

22:00
Anorthosis - Partizan
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

22:00
Roma - CSKA Sofya
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Exxen

22:00
Bodo Glimt - Zorya
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

22:00
Flora Tallin - KAA Gent
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

22:00
HJK Helsinki - LASK
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
22:00
Jablonec - CFR Cluj
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

22:00
Randers - AZ Alkmaar
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
 

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