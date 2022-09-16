16 Eylül 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Dizi severler bu akşam ekranları başında hangi kanalda dizilerin olduğunu araştırıyor olacak. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında 16 Eylül 2022 Cuma günü televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? İşte ayrıntılar...

Gül Erdoğan
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16 Eylül 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Vatandaşlar, hangi dizilerin hangi gün ekranlara geleceğini merak ediyor. Bugün tv ekranlarında birbirinden heyecanlı dizi ve filmler yer alıyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak?

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

16 EYLÜL CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Büyük Göç

23:00 Büyük Göç

02:20 Aramızda Kalsın

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

16 EYLÜL CUMA TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye

12:45 Canım Annem

13:45 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:30 Doya Doya Moda

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

16 EYLÜL CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Zengo

21:45 Zengo

23:45 Üç Kız Kardeş

02:45 Gelinim Mutfakta

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

16 EYLÜL CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 İyilik

23:30 Sayfa

01:30 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

16 EYLÜL CUMA ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Bir Küçük Gün Işığı

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Bir Zamanlar Çukurova

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

16 EYLÜL CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Kalpazan

02:00 Kalpazan

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

16 EYLÜL CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

05:55 Yedi Numara

08:20 Benim Adım Melek

12:00 Anadolu’da Yaşam

13:00 Masumlar Apartmanı

16:30 Yeşil Deniz

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kasaba Doktoru

23:55 3’te 3

01:30 Yeşil Deniz

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