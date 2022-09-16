16 Eylül 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Vatandaşlar, hangi dizilerin hangi gün ekranlara geleceğini merak ediyor. Bugün tv ekranlarında birbirinden heyecanlı dizi ve filmler yer alıyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak?
16 EYLÜL CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Büyük Göç
23:00 Büyük Göç
02:20 Aramızda Kalsın
16 EYLÜL CUMA TV8 YAYIN AKIŞI
06:15 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
12:45 Canım Annem
13:45 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
02:30 Doya Doya Moda
16 EYLÜL CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Zengo
21:45 Zengo
23:45 Üç Kız Kardeş
02:45 Gelinim Mutfakta
16 EYLÜL CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 İyilik
23:30 Sayfa
01:30 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
16 EYLÜL CUMA ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Bir Küçük Gün Işığı
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Bir Zamanlar Çukurova
16 EYLÜL CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kalpazan
02:00 Kalpazan
16 EYLÜL CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
05:55 Yedi Numara
08:20 Benim Adım Melek
12:00 Anadolu’da Yaşam
13:00 Masumlar Apartmanı
16:30 Yeşil Deniz
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kasaba Doktoru
23:55 3’te 3
01:30 Yeşil Deniz