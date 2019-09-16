16 Eylül bugün hangi diziler var? |16 Eylül Pazartesi yayın akışı

16 Eylül Pazartesi bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova,Çarpışma, Sen Anlat Karadeniz Tek Yürek, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 16 Eylül Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

16 EYLÜL BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 16 Eylül Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

16 Eylül Pazartesi ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 Garfield 2

15:30 Hercai

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Can Evim

16 Eylül Pazartesi KANAL D Yayın Akışı

09:30 Müge ve Gülşen'le

12:15 Gelinim Mutfakta

16.00 Yaralı Kuşlar

17:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D ANA HABER

20:00 Zalim İstanbul

00.15 Afili Aşk

16 Eylül Pazartesi STAR TV Yayın Akışı

07:00 Kuzgun

09:45 Dolunay

12:30 Kardeş Çocukları

15:00 Erkenci Kuş

18:45 STAR HABER

20:00 Çocuk

23.15 Çocuk

16 Eylül Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı

06:00 Yeni Gelin

08:00 Kendine İyi Bak

10:00 İlişki Durumu Karışık

12:45 Kuaförüm sensin

16:00 Yeni gelin

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 Çukur

00.15 Aşk Ağlatır

16 Eylül Pazartesi FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Bizim Hikaye

13:00 Her yerde sen

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma

00.15 Her Yerde Sen

16 Eylül Pazartesi TV8 Yayın Akışı

06:30 Günaydın Doktor / Yeni Bölüm



08:00 8'De Bugün / Canlı



09:45 Gel Konuşalım / Canlı



12:45 Ailecek Şanslıyız / Yeni



15:45 Seda Sayan ile Yemekteyiz / Yeni Sezon



20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm



00:15 Ailecek Şaşkınız

16 Eylül Pazartesi TRT1 Yayın Akışı

08:30 Elimi Bırakma

11:45 Kalk Gidelim

15:10 Seksenler

17:40 Muhteşem Kraliçe

19:00 Ana Haber

20:00 Tozkoparan

23:15 Ehl-i Beyt Aşkına