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  3. 16 Eylül bugün hangi diziler var? |16 Eylül Pazartesi yayın akışı

16 Eylül bugün hangi diziler var? |16 Eylül Pazartesi yayın akışı

16 Eylül Pazartesi kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 16 Eylül Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı

16 Eylül bugün hangi diziler var? |16 Eylül Pazartesi yayın akışı

16  Eylül Pazartesi  bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova,Çarpışma, Sen Anlat Karadeniz Tek Yürek, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 16 Eylül Pazartesi Atv, Kanal D,  FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

16 EYLÜL BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 16 Eylül Pazartesi Atv, Kanal D,  FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

16 Eylül Pazartesi ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 Garfield 2

15:30 Hercai

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Can Evim

 

 

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

16 Eylül  Pazartesi KANAL D Yayın Akışı

09:30 Müge ve Gülşen'le

12:15 Gelinim Mutfakta

16.00 Yaralı Kuşlar

17:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D ANA HABER

20:00 Zalim İstanbul

00.15 Afili Aşk

 

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

16 Eylül  Pazartesi STAR TV Yayın Akışı

07:00 Kuzgun

09:45 Dolunay

12:30 Kardeş Çocukları

15:00 Erkenci Kuş

18:45 STAR HABER

20:00 Çocuk

23.15 Çocuk

 

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

16 Eylül Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı

06:00 Yeni Gelin

08:00 Kendine İyi Bak

10:00 İlişki Durumu Karışık

12:45 Kuaförüm sensin 

16:00 Yeni gelin

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 Çukur

00.15 Aşk Ağlatır

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

16 Eylül Pazartesi  FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Bizim Hikaye

13:00 Her yerde sen

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma

00.15 Her Yerde Sen

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

16 Eylül Pazartesi  TV8 Yayın Akışı

06:30 Günaydın Doktor / Yeni Bölüm

08:00 8'De Bugün / Canlı

09:45  Gel Konuşalım / Canlı

12:45 Ailecek Şanslıyız / Yeni

15:45 Seda Sayan ile Yemekteyiz / Yeni Sezon

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Ailecek Şaşkınız

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

16 Eylül Pazartesi  TRT1 Yayın Akışı

08:30 Elimi Bırakma

11:45 Kalk Gidelim

15:10 Seksenler

17:40 Muhteşem Kraliçe

19:00 Ana Haber

20:00 Tozkoparan

23:15 Ehl-i Beyt Aşkına

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