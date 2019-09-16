16 Eylül bugün hangi diziler var? |16 Eylül Pazartesi yayın akışı
16 Eylül Pazartesi kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 16 Eylül Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
16 Eylül Pazartesi bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova,Çarpışma, Sen Anlat Karadeniz Tek Yürek, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 16 Eylül Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
16 EYLÜL BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 16 Eylül Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
16 Eylül Pazartesi ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 Garfield 2
15:30 Hercai
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Can Evim
16 Eylül Pazartesi KANAL D Yayın Akışı
09:30 Müge ve Gülşen'le
12:15 Gelinim Mutfakta
16.00 Yaralı Kuşlar
17:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D ANA HABER
20:00 Zalim İstanbul
00.15 Afili Aşk
16 Eylül Pazartesi STAR TV Yayın Akışı
07:00 Kuzgun
09:45 Dolunay
12:30 Kardeş Çocukları
15:00 Erkenci Kuş
18:45 STAR HABER
20:00 Çocuk
23.15 Çocuk
16 Eylül Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı
06:00 Yeni Gelin
08:00 Kendine İyi Bak
10:00 İlişki Durumu Karışık
12:45 Kuaförüm sensin
16:00 Yeni gelin
18:45 Show TV Ana Haber
20:00 Çukur
00.15 Aşk Ağlatır
16 Eylül Pazartesi FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Bizim Hikaye
13:00 Her yerde sen
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma
00.15 Her Yerde Sen
16 Eylül Pazartesi TV8 Yayın Akışı
06:30 Günaydın Doktor / Yeni Bölüm
08:00 8'De Bugün / Canlı
09:45 Gel Konuşalım / Canlı
12:45 Ailecek Şanslıyız / Yeni
15:45 Seda Sayan ile Yemekteyiz / Yeni Sezon
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Ailecek Şaşkınız
16 Eylül Pazartesi TRT1 Yayın Akışı
08:30 Elimi Bırakma
11:45 Kalk Gidelim
15:10 Seksenler
17:40 Muhteşem Kraliçe
19:00 Ana Haber
20:00 Tozkoparan
23:15 Ehl-i Beyt Aşkına
HABERE YORUM KAT