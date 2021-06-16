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16 Haziran 2021 Çarşamba ATV yayın akışı |Kuruluş Osman ATV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan kanalda hemen ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınlanıyor. Akşam ise sevilen dizi Kuruluş Osman izleyici karşısına çıkıyor. İşte 16 Haziran 2021 Çarşamba ATV yayın akışı...

16 Haziran 2021 Çarşamba ATV yayın akışı |Kuruluş Osman ATV'de

ATV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 16 Haziran 2021 Çarşamba ATV yayın akışına yer verdik. Güne Kahvaltı haberleri ile başlayan kanalda 16:20'de Esra Erol’da programı ekranlarda olurken akşam ilgiyle izlenen Kuruluş Osman dizisi izleyicisiyle buluşacak...

15 HAZİRAN 2021 SALI ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

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