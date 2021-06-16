16 Haziran 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı | Baht Oyunu ilk bölüm tekrarıyla Kanal D'de

Ekranların en sevilen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? programı ekranlarda olurken 13:15'te sevilen yarışma Gelinim Mutfakta programı izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise yeni dizi Baht Oyunu kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için ilk bölüm tekrarıyla Kanal D ekranlarında oluyor. İşte 16 Haziran 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı...

16 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:45 Baht Oyunu

23.45 Aşkın Tarifi