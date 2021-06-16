16 Haziran 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı | Baht Oyunu ilk bölüm tekrarıyla Kanal D'de
Kanal D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 16 Haziran 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışına yer verdik. Güne Sihirli Annem dizisiyle başlayan kanal akşam yeni dizi Baht Oyunu'nun tekrar bölümünü yayınlıyor...
Ekranların en sevilen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? programı ekranlarda olurken 13:15'te sevilen yarışma Gelinim Mutfakta programı izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise yeni dizi Baht Oyunu kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için ilk bölüm tekrarıyla Kanal D ekranlarında oluyor. İşte 16 Haziran 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı...
16 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:45 Baht Oyunu
23.45 Aşkın Tarifi